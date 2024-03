“Norambuena busca intimidar a la víctima para que no declare en el juicio”

La fiscal Marina Lara conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación al nuevo hecho que incrimina a Oscar Norambuena, quien se encuentra alojado en una celda de la cárcel de Villa Floresta a la espera del juicio por múltiples delitos, uno de ellos contra su expareja a la que hostigó sistemáticamente.

La víctima de los constantes ataques denunció en las últimas horas que era amenazada por este peligroso sujeto, valiéndose del celular, pese a estar en prisión. Por tal motivo, la Justicia ordenó un allanamiento en su celda en el cual se logró el secuestro del teléfono con el que la estaba intimidando.

“Norambuena sigue frustrando los fines del proceso, entorpeciendo la investigación. No conforme con amedrentar a un testigo en una causa de violencia de género, incendiando su automóvil. Contra su ex novia cometió hechos que se enmarcan en la violencia de género”, recalcó Lara, en LA BRÚJULA 24.

Y sostuvo: “Este hombre amedrenta a la víctima para intimidarla y que no declare en el debate oral y público que se avecina. La causa ya está elevada a juicio. Cuando las mujeres declaran en juicio, la ley prevé que para que lo hagan más tranquilas y no sientan temor, el acusado no esté en la misma sala. Se lo ubicará en un espacio contiguo para que no tenga contacto visual con él”.

“La víctima está en contacto conmigo y cada hecho que sucede me lo da a conocer, por eso recibí los mensajes que recibió de esta persona. Se formó una causa nueva por amenazas y se le pidió al Juez de Garantías que secuestre el teléfono y que se le impida tener celular por 180 días en su celda. Se dictó una medida cautelar para que no tenga contacto con su expareja”, aseveró la representante del Ministerio Público, en otro tramo de la entrevista con el periodista Germán Sasso y el fiscal Christian Long.

En paralelo, detalló que “en la causa elevada a juicio también están el incendio del vehículo que fue testigo, las amenazas contra la ex pareja, daño, maltrato animal por lo que pasó con el gato de la víctima y la privación ilegal de la libertad cuando utilizó a su padre de rehén, al que le apoyó un cuchillo en el cuello”.

“El Tribunal en lo Criminal Nº 3 aún no fijó la fecha del debate oral, al ser una persona que está detenida se va a acelerar el proceso. Norambuena tenía un teléfono donde en la foto de perfil se veía la imagen de sus padres y cuando se constató con el Servicio Penitenciario coincidía con el número con el que amenazaba a la víctima”, comentó Lara.

Al epílogo, dejó en claro que “esta causa nueva se formó de manera urgente por mi persona a raíz de la gravedad de la denuncia, pero será instruida e investigada por la Fiscalía especializada en violencia de género. Al momento del allanamiento a este hombre no se le tomó ningún tipo de declaración”.