La fiscal Lara reveló detalles de la causa contra el hijo de la concejal

La fiscal Marina Lara habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24, respecto de la investigación en torno al accionar de Iván Safar, un joven bahiense –hijo de una concejal– que creó una cuenta similar a la de Ginóbili para estafar.

Cabe recordar que después de la impresionante difusión mediática que tuvo el caso, Safar dijo que se trató de un “error”, luego de haberse fumado un porro con algunos amigos. Pero amén de la excusa, en las últimas horas allanaron su domicilio.

“El Ministerio Público Fiscal tiene la potestad y la obligación de actuar de oficio cuando toma conocimiento de hechos que pueden ser tipificados como delito. Por eso, teniendo en cuenta esa normativa legal y que las dependencias policiales hoy están funcionando a medias, de hecho muchas no tienen luz, es que estamos armando causas de oficio”, dijo la profesional. Y agregó que “efectivamente, lo hice, por la noticia que salió en todos los medios masivos de comunicación”.

“Formé la causa y le pedí allanamiento a la jueza de garantías, con el único objetivo de recolectar elementos probatorios que puedan dar sustento a una eventual imputación. Se concedió la orden y se allanaron dos domicilios, incautándose CPU y una PlayStation, porque son dispositivos que tienen acceso a internet”, relató Lara.

La fiscal Marina Lara, que encabezó los allanamientos contra Iván Safar. (Foto – archivo)

Y a modo de análisis, dijo que “imputación todavía no hay ninguna, podría existir una tentativa de estafa, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy técnicas”. Y explicó: “Hay que ver si la tentativa fue acabada o no, es decir, si a esta cuestión de querer inducir a error a través de la creación de una cuenta similar, de una cuenta que tuvo trascendencia pública, si le dio publicidad o no”.

“Ahí sí se hablaría de un delito, aunque si no le dio publicidad no existe esa posibilidad. Y si hubiera borrado la cuenta, el código penal dice que no va a tener pena alguna”, dijo.

Además, señaló que “yo pedí un allanamiento con los pocos elementos de prueba que había. Él había dado algunas declaraciones públicas, y eso dio lugar a la formación de una causa. Yo debo ver hasta qué punto él llegó, por eso se procedió de esta manera, pero la causa puede avanzar o no. La investigación está en pañales por el momento”.