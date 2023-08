Un taxista se descompensó y chocó contra un auto estacionado: “Se me apagó la tele”

En un incidente vial registrado alrededor de las 10:30 de la mañana en calle Pedro Pico 290, un Fiat Siena de la compañía Su Taxi, chocó contra la parte trasera de un Fiat Duna que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, el Fiat Duna a su vez impactó contra un Peugeot 308 que también estaba detenido en las inmediaciones.

El incidente movilizó a las autoridades de tránsito y seguridad correspondientes, quienes llegaron al sitio para coordinar las acciones necesarias. Afortunadamente, no se lamentaron personas lastimadas.

El conductor del taxi, un hombre de 34 años llamado Gonzalo, fue sometido a una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. En contacto con el móvil de La Brújula 24, el trabajador mencionó que sufrió una descompensación.

“Me desperté con el golpe. Me hicieron el control los de Guardia Urbana y dio 0. Se me apagó la tele, nunca me había pasado algo así”, reconoció.

Y recordó que “comencé a las 6 mañana mi turno, normal, pero no sé qué me pasó. Fue una desgracia con suerte. Hablé bien con la gente de los otros autos, es algo que le puede pasar a cualquiera”.