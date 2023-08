El suspendido Juez de Ejecución Penal bahiense Onildo Stemphelet se defendió este miércoles en el jury de enjuiciamiento que se desarrolla en su contra por “falta de decoro” por un confuso episodio en un prostíbulo ubicado en un inmueble de Rivadavia al 2200, del barrio Villa Soldati en 2019.

“Estaba nervioso. Tuve algunas emociones encontradas dado que no sabía realmente si llamar a policía y denunciar o no decir nada para que nadie se entere y me pareció más honesto, más digno, denunciar el hecho por más que sabía que esa situación me iba a perjudicar”, señaló sobre aquel día.

Más adelante, cuestionó el testimonio de la mujer y dio a entender que recibió algún beneficio tras declarar en su contra. Destacó que ella aseguró que es madre soltera, ama de casa y que vive sola con sus hijos: “Noto que ha faltado a la verdad. Nos está mintiendo. Dijo que antes era escort, porque tenía que alimentar a sus hijos, después de que declaró en mi contra ya no necesitó ser escort y no sabemos de qué vive”.

“Mi única intensión es que se sepa la verdad, con eso me quedo conforme. Más allá de que el excelentísimo jurado considere que me debe separar del cargo o no. Yo hoy estoy acá para que se sepa la verdad”, dijo entre lágrimas antes de comenzar a responder preguntas.

Stemphelet señaló que pensaba que en ese momento aquel suceso lo “iba a afectar situación familiar” y dijo que todavía no asimila cómo llegó hasta la instancia de un jury de enjuiciamiento.

El juez suspendido repasó su versión de los hechos, aseguró que llamó a un policía amigo para recibir orientación en medio de lo que ocurría, pero este se comunicó con la policía y llegaron los patrulleros. Negó haber ingresado a la casa de la mujer y haberla amenazado u ordenado su detención y admitió que estuvo en el prostíbulo.

La Fiscalía solicitó en el jury contra el juez Onildo Stemphelet sea destituido de su cargo, al considerar que incumplió con los deberes de su cargo cuando intervino de manera irregular en el procedimiento para detener a una mujer a la que acusaba de haberlo robado tras un encuentro sexual en un prostíbulo, un caso que cobró relevancia tras su publicación en La Brújula 24.