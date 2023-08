Fin del sueño: Del Potro no jugará el US Open 2023

Era difícil, casi impensable, pero hasta los más escépticos soñaban con “The last dance” de Juan Martín del Potro en el Abierto de los Estados Unidos. Este sueño apasionante que el propio argentino alimentó, más por deseo que por factibilidad, no será posible ya que la organización del cuarto Grand Slam de la temporada dio a conocer la lista de invitaciones 2023 y Delpo no está en esa nómina.

El US Open fue el torneo predilecto de “La Torre de Tandil”. Allí jugó espectaculares batallas y consiguió su título más preciado tras vencer en la definición del 2009 al suizo Roger Federer, por entonces imbatible y número uno del mundo.

Del Potro, quien sufrió muchas lesiones a lo largo de su carrera y se retiró del tenis luego de perder con el azuleño Federico Delbonis en el ATP 250 de Buenos Aires del 2022, tenía el deseo de despedirse a lo grande en el mítico estadio Arthur Ashe de Nueva York.

El sentido mensaje de “Delpo”

“Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único. También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo muy grande. Espero verlos pronto”, escribió el tandilense.

Con información de ESPN/TyC Sports