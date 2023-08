Alarmante posteo de González Oro generó preocupación: “El final se acerca”

Luego del escándalo con Cinthia Fernández en Nosotros a la Mañana (eltrece), Oscar González Oro regresó a Uruguay, donde se instaló hace algunos años. Desde allí hizo un alarmante posteo tras las PASO en la Argentina, y generó preocupación al tirar indirectas sobre su salud.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz”, expresó en su cuenta de Instagram.

El locutor dejó un mensaje de despedida y se aferró a la religión pidiendo clemencia. “Dios, si es que hay Dios… Salva mi alma si es que tengo alma”, sostuvo. Sus seguidores quedaron impactados al leerlo y le pidieron que dejara de hablar de esa forma. “¿Qué estás diciendo negrito?”, “Aférrese a la vida que usted es muy valioso”, “A veces la tristeza nos hace ver todo oscuro”, “No sé qué te pasa, pero viví que la vida es bella”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Con información de TN