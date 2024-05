Los Pumas 7’s perdieron por frente a Australia en el debut

En su presentación en el Seven de Singapur, Los Pumas 7’s no tuvieron un buen comienzo y fueron superados por Australia, que festejó por 26-19 en el encuentro correspondiente al Grupo A. El seleccionado nacional volverá a jugar a las 9:32 am frente a Nueva Zelanda.

Este torneo significó el regreso del bahiense Santiago Álvarez Fourcade tras su ausencia por lesión.

LOS PUMAS 7’S 19-26 AUSTRALIA (Viernes)

Los Pumas 7’s tuvieron un arranque de partido complicado, ya que James Turner golpeó en la primera jugada y puso a Australia al frente. Santiago Mare respondió instantes después, pero la amonestación a Santiago Álvarez Fourcade fue una ventaja que los australianos no desaprovecharon para marcar por Ben Dowling e irse al descanso ganando por 12-5. En la segunda mitad, ya con Michael Hooper en cancha, los de Oceanía consolidaron su dominio y aumentaron la distancia por Nathan Lawson y otra vez Turner, mientras que Matías Osadczuk y Gastón Revol encontraron el descuento sobre el final para sumar al menos un bonus defensivo.

Formación de Los Pumas 7’s: 11. Luciano González Rizzoni, 3. Germán Schulz, 6. Santiago Álvarez Fourcade, 14. Joaquín Pellandini, 12. Santiago Mare, 9. Matías Osadczuk, 1. Rodrigo Isgró.

Suplentes: 8. Gastón Revol, 10. Tobías Wade, 22. Tomás Elizalde, 4. Matteo Graziano, 5. Agustín Fraga,