Luces haciendo “extraños movimientos” vieron en el cielo rionegrino

“Estoy en un 99,9% seguro que no es una aeronave”. La respuesta de la torre de control al piloto de un avión que estaba por despegar al aeropuerto de San Carlos de Bariloche dejó impactado a todos los trabajadores que a esa hora de la madrugada se encontraban cumpliendo funciones.

Las imágenes fueron captadas por trabajadores del aeropuerto quienes dieron a conocer en sus redes sociales el video de la dos y tres luces que se movían de manera incesante a pocos kilómetros de la pista, mientras en la radio se podía escuchar el diálogo entre la torre de control y el piloto de una aeronave que se encontraba por despegar.

Todo ocurrió el viernes entre las 4:40 y las 5:45, cuando los operarios de la pista comenzaron a observar las dos y a veces tres luces que hacían movimientos incesantes en el horizonte en medio de una noche con cielo totalmente despejado.

Las luces se movían con mayor y menor intensidad e incluso se acercaban una y otra vez a otra de mayor luminosidad lo que sorprendió a los operarios de la pista quienes captaron las imágenes con sus teléfonos teniendo como referencia las luces del propio aeropuerto.

El dato no pasó desapercibido en la torre de control. Es que en la pista del aeropuerto Teniente Luis Candelaria estaba una aeronave de Flybondi que se encontraba en pista dispuesto a recibir la autorización para partir rumbo a Ezeiza.

En los radares del aeropuerto no había presencia de aeronaves en la zona y por lo tanto se determinó que serían objetos voladores no identificados. El avión de la low cost despegó minutos más tarde del avistaje.

El diálogo del piloto con la torre de control

Finalmente y cuando ya estaba en pleno vuelo, el piloto del avión le preguntó a la torre si se había logrado identificar la aeronave.

-Piloto: “De curiosidad se pudo identificar la aeronave” (las luces que se veían a lo lejos y que los pilotos, la torre y los operarios habían observado)

-Torre de Control: “La continúo viendo…estoy en un 99,9% seguro que no es una aeronave…”.

-Piloto: “¿No es qué perdón?”

-Torre de Control: “Que no es una aeronave”

-Piloto: “ok…bueno…listo….gracias”.

“Esta es la primera vez que veo algo así”

Pablo Leiva, trabajador del aeropuerto, asegura que desde los primeros días de agosto vienen observando situaciones similares. En comunicación con “Ya es tiempo” por Río Negro Radio explicó lo qué vieron.

“Un movimiento en una velocidad mucho mayor de lo que estamos acostumbrados y una variación de altura, porque hay un ascenso y descenso abrupto. Lo que vimos era una luz que se atenuaba y se intensificaba”, especificó.

También contó que no es la primera vez que se observa algo similar. “Lo han visto otros turnos de torre de control y hay registros en otros puntos de la ciudad”. De todos modos, dijo: “Hay que tomarlo con pinzas, no podemos decir que se trata de vida extraterrestre”. Aunque aseguró “nosotros vemos luces, muy real, casi tangible pero no podemos aventurarnos a definir que es”.

Leiva está por cumplir 13 años de trabajo en el aeropuerto y esta es la primera vez que ve algo así.

Con información del Diario de Río Negro