Un sereno asegura que vio extrañas luces en el cielo bahiense

Un oyente de LA BRÚJULA 24 relató esta mañana el llamativo episodio que vivió en un sector alejado del casco urbano de la ciudad. Claudio aún no sale de su asombro y puso en palabras la secuencia.

“Trabajo de sereno cerca de la FISA, en un campo atrás de la semillera Guasch. Cerca de las 3 de la mañana vi una luz que estaba a unos 500 metros y parecía un avión, pero después noté que no se trataba de eso”, enfatizó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, prosiguió con la crónica de los hechos: “La luz bajó y se empezó a mover lentamente, luego aparecieron otras que se movían, prendían y apagaban. Quise filmar, pero no tengo un teléfono celular acorde para captarlo. Toda mi vida me dediqué al tema de la iluminación y es imposible que a esa hora prueben cinco drones a la vez”.

“Era una luz blanca redonda que estaba a mucha altura. No lo podía creer, la secuencia duró prácticamente una hora. En un momento ya no se vio más, es la primera vez que me pasa esto”, afirmó.

Por último, recordó que “a mi papá de 90 años le pasó lo mismo y vivió una experiencia similar, pero más de cerca. No sentí miedo, me llamó la atención, se veía más grande que una estrella”.

Creer o reventar.