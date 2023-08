Jefe del aeropuerto de Bariloche revela detalles del reciente avistamiento de ovnis

El pasado viernes se reportó un nuevo avistamiento de objetos voladores no identificados en Bariloche, pero recién este martes se confirmó que realmente se trató de dos eventos, que el jefe de operaciones de esa terminal aérea, Pablo Leiva, aseguró quien ofreció detalles de lo sucedido.

Leiva relató en el programa Vamos Viendo, que se transmite por Cadena 3 de Bahía Blanca, que al evento de las luces que vieron desde el aeropuerto cuando estaba por despegar un vuelo de Flybondi, se sumó otro del que se enteró cuando aterrizó una nave de Aerolíneas Argentinas.

“Un vuelo de Aerolíneas le informa a control de Ezeiza antes de entrar a la zona de Bariloche, que se les cruza un objeto no identificado de izquierda de derecha, sin que lo pudieran detectar en ningún radar. Eso fue hora y media antes del avisaje nuestro”, refirió el profesional aeronáutico con más de 13 años de experiencia.

Lo que más llamó la atención de Leiva es que tras el avistaje las pantallas de piloto y de copiloto se dañaron y tuvieron que sustituirlas en Bariloche. Además, el comandante de la nave le expresó que era primera vez en 25 años que veía algo así.

Sobre el video que circuló, que es de su autoría, donde se pueden ver las luces que retrasaba el despegue de la aeronave de Flybondi, Leiva detalló que cuando el avión se acercó a la cabecera de la pista y tenía autorización para el despegue, pidió confirmación pues pensaban que las luces que veían se trataban de otras naves que estaban por aterrizar.

“Usted me está autorizando el despegue, pero me parece que hay otro tránsito”, dijeron desde la aeronave y desde la torre de control le insistían que no. Tampoco las torres de control de aeropuertos lindantes reportaban la presencia de naves en esa zona.

“Me solicitan ir a la cabecera y ver que hay. Cuando llego confirmo con la nave que estábamos viendo lo mismo. Y lo grabamos en video. Es muy impactante, porque primero que uno tiene la vista y la cabeza acostumbrada a un movimiento de luces de aviones, pero este movimiento era muy distinto. Eran eran luces que se regresaban y se acercaban de una luz mayor. Que variaban en mucho y muy rápido en altitud, ascendían y descendían muy rápido y tenían una velocidad que yo calculo hasta 10 veces más rápido de un avión”, contó Leiva.

El aeropuerto de Bariloche es el mismo del famoso avistamiento ocurrido hace 28 años, en el que la nave piloteada por Jorge Polanco estuvo acompañada por varios minutos por un ovni y que en paralelo se produjo un corte de luz en la terminal aérea y parte de la ciudad.