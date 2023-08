Qué dijo el futbolista que sufrió una escalofriante lesión de rodilla

La lesión de Luciano Sánchez impactó al mundo del fútbol. Y tomó aún más trascendencia porque el verdugo involuntario fue el brasileño Marcelo, que a instancias del VAR se fue expulsado y realmente conmovido por el grave planchazo que le propinó a su colega y derivó en su rotura de rodilla.

Luego de haber pasado la noche en un hospital, el futbolista de Argentinos Juniors (empató 1-1 con Fluminense por la ida de los octavos de final de la Libertadores) habló por primera vez con la prensa.

“Fue un mal momento al principio nomás. Fue bastante dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla ahí en el momento y eso me alivió mucho. Pasé la noche tranquilo, inmovilizado y sin dolor, así que ahora iré a casa a esperar que se deshinche, me haré algunos estudios más y determinaremos cuándo me opero”, fue lo primero que respondió ante los micrófonos Sánchez, llamativamente sereno pese al triste episodio.

Respecto al contacto post partido que tuvo con Marcelo, que quedó en shock al ver tirado a su rival, reveló: “Tengo un montón de mensajes. Él me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. ¿Si me dijo que me va a mandar alguna cosita del Real Madrid? Vamos a ver, vamos a ver (se ríe). Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal, me contaron que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es como persona, yo lo admiro como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber, no tengo nada que reprocharle, que se quede tranquilo. Se lo dije y se lo digo ahora también públicamente”.

A través de sus redes sociales, Marcelo Vieira había publicado luego del match: “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”.

Con información de Infobae