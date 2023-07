Crimen en Ascasubi: la familia le pide ayuda a los vecinos

Olga, hermana de Verónica Aban, la mujer que fue encontrada muerta en su casa de las afueras de Hilario Ascasubi, confirmó a La Brújula 24 que no hay avances en torno de la investigación.

“Estoy en la comisaría, preguntando si hay alguna novedad. Lamentablemente estamos como en el día cero. Si bien apuntamos en un principio a un círculo cercano, no hay elementos que comprometan a nadie. Yo sé que se está trabajando fuerte pero no hay nada”, dijo a “Nunca es tarde”, programa que conduce Emanuel Olaya.

“Verónica tenía 37 años, no tenía novio ni pareja; estaba construyendo su casa y jamás se peleó con nadie. En un pueblito tan chiquito todos nos conocemos, pero no podemos entender que nadie haya visto nada entre las 19 y las 23 horas el 17 de julio”, advirtió.

Olga descartó la hipótesis que se orientaba a un policía como sospechoso y descartó la vinculación del crimen con una discusión que su hermana tuvo con una compañero de trabajo.

“Soy consciente que no puedo acusar a cualquier persona si no tengo las pruebas suficientes”, afirmó y confió que no se constató faltante alguno en la casa ni violencia sexual sobre la víctima, que murió por asfixia mecánica.

“Es imposible que nadie haya escuchado nada. La última vez que la vieron estaba a dos cuadras de su casa”, dijo angustiada, para recordar cómo era su hermana.

“Era alegre, contenta, feliz. Los chicos la re amaban. Cualquier persona que te cruzás te va a decir lo mismo. Le pido a la persona que sepa algo, que hable, que no tenga miedo. Hoy nos pasó a nosotros pero le puede ocurrir a otros porque el o los asesinos de mi hermana, están sueltos”, concluyó.