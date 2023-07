El desesperado reclamo de una mujer que quiere recuperar su casa

Una delicada situación planteó esta mañana Norma en LA BRÚJULA 24, vinculada con una vivienda que pretende recuperar desde hace casi una década y en la que vive un hombre que, presuntamente, habría comprado.

“Estuve casada con el papá de mis hijas. Nos tocó una casa en el barrio Juan López, vivimos juntos y criamos a nuestras hijas. De un momento a otro nos separamos. Él era alcohólico y fui víctima de maltrato”, resaltó la mujer, quien además afirmó que se tuvo que ir de Bahía Blanca.

Inmediatamente, advirtió que “luego me enteré que él quería vender o alquilar, algo que no estaba permitido porque teníamos que terminar de pagarla. Metió a un señor ahí adentro que presuntamente se la compró y que estaba en pareja con otra señora”.

“Hace nueve años que estoy con abogados, intentando recuperar lo que me corresponde. Mi ex marido falleció y esta persona que compró el inmueble se quedó a vivir con su familia. No los puedo sacar, lo único que hacen los abogados es sacarme plata”, aseguró, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultada por el periodista Germán Sasso sobre su situación actual, exclamó: “No tengo dónde vivir, ando de un lado para el otro. Tengo las escrituras de la casa. Estoy viviendo en lo de mi hija y en lo de mi ex pareja. Siento impotencia que, teniendo mi casa, no poder vivir allí. Ya no sé a quién acudir”.

“Esta persona que vive en mi casa se llama Cristian Cáneva, es un guardia cárcel, supuestamente policía, que está solo. Los vecinos me dicen que tenga cuidado porque es una persona peligrosa. Incluso la gente que vive en el sector se ha quejado ante mí por el maltrato que tiene hacia los perros. Supuestamente tiene un boleto de compra-venta que en realidad no tiene y que se hizo en la Inmobiliaria Pie”, cerró Norma.