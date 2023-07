Cande Tinelli y Coti sorprendieron en la noche porteña

Es viernes y ella no podía faltar. Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24. Todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en “Hora Pico”.

Aquí, un repaso de los temas salientes abordados por la profesional en su columna:

Cande y Coti

Primero, la profesional habló del encuentro entre Cande Tinelli y Coti. Tiene que ver con que durante la noche del jueves, ambos se mostraron enamorados ante la prensa para presentar el tema que hicieron juntos.

Acompañada sólo por su mamá, Soledad Aquino, porque su papá, Marcelo y sus hermanos, Mica, Fran y Lolo viajaron con el Tirri hacia Miami para encontrarse con Juanita que llegó de París, por unos días de vacaciones y para ver el debut de Messi en el Inter.

“Reaparecieron, toda la familia está en Miami. La verdad que no sé si se casaron o si se comprometieron. Apareció con Coti para grabar un tema y estuvieron ahí todas las cámaras. Me escribió Cande y me dijo que estaba muy feliz, ojalá que siga todo bien”, contó Ubfal.

La mejor onda de Flor Vigna con Nico Occhiato

Otra de las cuestiones que tocó Laura en su reporte fueron los dichos de Flor Vigna en el programa ‘Intrusos’, hablando de su ex Nico Occhiato y de su éxito en el streaming.

“Es una ex pareja que mantiene una muy buena onda. Aparentemente está muy agradecida por todo lo que le dio en los siete años. Y ahora que ella está bien con Luciano Castro, son buenos amigos”, consideró.

Además, en otro tramo de su espacio, Ubfal hizo un repaso por toda la tele que viene, cambios, movidas, novedades, desmentidas. Se dice mucho, se adelanta, pero no todo de lo que se habla está confirmado. Por ejemplo, el levantamiento de “La hora exacta” en Canal 9 o los cambios de la mañana de Eltrece.

