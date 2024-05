Todas las novedades de Telefe para el segundo semestre

La periodista Laura Ubfal desarrolló su habitual columna con todos los temas salientes del mundo del espectáculo. Como siempre, todo lo que hay que saber está en el aire del programa “Hora Pico, por La Brújula 24.

Debutó con buen promedio “Cuestión de Peso”

Con la conducción de Mario Massaccesi y todo el clan Cormillot junto a Sergio Verón en el panel profesional, debutó en este lunes “Cuestión de Peso”, duplicando el promedio en su horario y más.

El reality tuvo picos de 5.6 y permitió que el programa quede segundo en su horario tras “Cortá por Lozano” que tuvo un lunes muy fuerte con actualidad policial y todos los “ex hermanitos” en el piso junto a la conductora.

Ernesto, “El gaucho”, es uno de los 10 participantes de #CuestiónDePeso. pic.twitter.com/u5OMqMnQ9E — eltrece (@eltreceoficial) May 6, 2024

En el debut se presentaron los primeros participantes del programa y, entre ellos, estuvo Camila, la hermana de Thiago Medina quien formó parte del último “Gran Hermano”. Ella se hizo conocida como “influencer” a partir de sus apariciones en el reality, en notas y en la tribuna de Telefe.

Camila, “La influencer”, tiene 29 años y es de La Matanza. Ella participará en #CuestiónDePeso. pic.twitter.com/9GmNyIyD3n — eltrece (@eltreceoficial) May 6, 2024

De ahora en más, los participantes comenzarán los respectivos tratamientos en la Clínica Cormillot y se verá el avance o no en cada uno, de la mano del control alimentario y la actividad física. “Cuestión de peso” vuelve a instalarse en la tele y parece que para quedarse.

Mauro armó una red de “tinchos”

Con su consigna de “Nuevo Gran Hermano“, que consiste en seguir adelante con quienes están hoy en la Casa, sin Furia, Mauro despertó en las redes una tendencia que agrupa a muchos varones que no soportaron la relación entre ambos.

El machismo más recalcitrante reapareció detrás de este pedido y más cuando Santiago del Moro frenó a Mauro en el vivo ante su reclamo de falta de cámara, cuando tiene 200 a disposición a diario y, de hecho, se lo vio usándolas durante este lunes.

Se picó en vivo 🔥

Mauro enojado 😡 dijo que no lo dejan hablar en vivo , que no lo dejan jugar a nada y se metió Santiago del Moro y contestarle #GranHermano 👁️

Qué Opinas ? pic.twitter.com/WghpYtq8dj — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) May 7, 2024

Después de quedar fuera del juego del auto, nominado por sus compañeros como le pasó a Martín Ku, Mauro explotó y detrás de él muchos “antifuria” que subieron fuertes mensajes a las redes sociales, con un nivel de agresividad que no sorprende en esta edición de “Gran Hermano” por ningún lado.

Hablar de Furia como en género masculino fue lo más repetido de estos mensajes en la red X que no pensamos reproducir, con imágenes de varones jugando al fútbol o al rugby, buscando revancha.

Habrá que ver cómo sigue adelante el juego, qué pasa en este martes con el juego del auto, porque quien gane será líder de la semana y la fuerte presencia de los Bros, que no quieren a Mauro, pero están aliados con Zoe y Flor, al quedar fuera Manzana.

Virginia, Emma y Furia deberían jugar juntos y habrá que ver dónde se ubican Mauro y Darío. Todo está por verse, todavía a dos meses de la finalización de esta edición de “Gran Hermano”.

Todas las novedades de Telefe para el segundo semestre

En este miércoles 8 de mayo Telefe presentará a sus anunciantes la nueva programación de la emisora para el segundo semestre,

Iván de Pineda y China Ansa, animadores de “Escape Perfecto“, unos de los éxitos del canal, serán los conductores de este Open Telefe donde Darío Turovelzky anunciará lo que viene, con la presencia de Susana Giménez como estrella central de la presentación.

Susana volvería los domingos, desde julio, con su emisión dominical, con grandes invitados, sorpresas, juegos y humor.

Obviamente, una de las “estrellas” del segundo semestre, es la transmisión de los partidos de la Selección Nacional en la Copa América, con especiales de Marley en “Por el mundo”.

Además, en el mes de julio se verá la finalización de esta nueva edición de “Gran Hermano” con Santiago del Moro y a continuación llegaría el reality de Marley ya grabado en la selva colombiana.

En setiembre, además, Telefe organizará la nueva entrega de los Premios Martin Fierro a lo mejor de la televisión abierta 2023.

En este Open Telefe también estarán muchas de las figuras de la emisora, desde los conductores de los noticieros a Lizy Tagliani, Diego Leuco de “La Peña de Morfi”, Georgina Barbarossa, Vero Lozano, Ariel Rodríguez Palacios y muchos más.

