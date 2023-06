Sebastián Méndez le pidió perdón a Unión, donde lo tildan de “traidor”

Luego de su sorpresiva salida de Unión de Santa Fe, Sebastián Méndez fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield en una conferencia de prensa formal en la que se disculpó con los hinchas y socios del Tatengue y explicó que la decisión fue suya porque sentía que era el momento “de dar una mano”. El Gallego, que dejó al equipo santafecino para suplir la salida de Ricardo Gareca y volver al club de sus amores, pidió que no culpen al Fortín por la contratación y admitió que es el “responsable”.

“Estoy agradecido de estar acá, en mi casa. Siento una alegría inmensa de estar, mucho orgullo y recuerdos lindos que hemos vivido. Sabemos la posibilidad que conlleva este momento y todo lo que implica. Estoy muy contento”, expresó Méndez en conferencia de prensa.

Y añadió: “Antes que nada voy a pedirle disculpas a la gente de Unión. Al hincha y al socio. La decisión de dejar todo y venir tiene que ver con un sentimiento por Vélez. Sale de lo racional, pasa solo por lo que yo siento como persona. Sentí que era el momento de venir a dar una mano”. “No se la agarren con Vélez. La decisión fue mía y no tengo nada que ocultar. Yo fui, no busquen meterse con el club. Si quieren buscar un responsable, háganlo en mí. Lo hice con el corazón y no me arrepiento”, remarcó.

En la villa olímpica velezana se colgó un pasacalles con la frase “Méndez traidor”, muestra del enojo que tienen algunos simpatizantes del equipo santafesino.

Con información de Diario Popular