Redujeron sanción al algarrobense Troyansky por el festejo ante Boca

El viernes 24 de junio, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió mostrarle la tarjeta roja a Franco Troyansky por el festejo en el final del triunfo de Unión por haber provocado a la hinchada y jugadores de Boca.

De esa manera, sería baja, como mínimo, para el partido próximo ante Lanús, en el estadio 15 de Abril, por la sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional.

Luego, el Tribunal de Disciplina se expidió y le dio una dura sanción de tres fechas, con lo cual se perdería no solo el partido ante Lanús, sino también el que luego animaría Unión ante Banfield y posteriormente frente a Huracán.

“No puedo creer que me hayan dado tres fechas, porque no fue contra nadie del mundo Boca. Fue solamente un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía. El momento me llevó a eso”, reconoció el delantero de Unión, Franco Troyansky, después de enterarse de la severa sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA por su festejo en el gol del final ante Boca, en La Bombonera.

Y reveló: “Ahora vamos a hablar con gente del club para ver si vamos a apelar o no, pero por el momento no se habló nada. Todavía no fui a declarar, pero estoy esperando para hacer el descargo, que es algo que quiero hacer. La sanción se da porque somos Unión y es una pena que sea así. Que me hayan dado tres fechas es muy injusto”.

Se llamó a silencio luego Troyansky, por recomendación del club, que a través de Edgardo Zin se comenzó a gestionar para que se le pueda reducir la pena. Y el veredicto final llegó este jueves, donde se informó que se le reducirá la sanción a dos fechas, con lo cual podrá estar disponible ante Huracán.

Sin dudas que se trata de una gran noticia para Gustavo Munúa, ya que al esguince de rodilla que sufrió el uruguayo Jonatan Álvez se le sumó una grave lesión muscular de Matías Gallegos, la cual todavía no fue oficializada, mientras se espera por la llegada del paraguayo Junior Marabel.

Fuente: LB24 / Diario Uno.