La bahiense Vero Lozano volvió a mostrar su amor por los animales

Vero Lozano surgió como modelo y hoy se mantiene como una de las conductoras más destacadas, al mando de su propio ciclo “Cortá por Lozano”. Este programa es uno de los favoritos del público y queda en evidencia con los números diarios de rating, de los más altos que tiene Telefe en su programación.

Este éxito profesional va en sintonía con el privado, con una hermosa familia junto a su pareja Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y su hija Antonia, fruto de este amor. La bahiense se convirtió en madre a los 39 años y, previo a ese momento, existió un tiempo de su vida en el que no se imaginaba con herederos.

La conductora confesó hace algunos años que la persona que la incentivó a construir una familia fue Jorge, quien le aseguró que iba a ser una “muy buena mamá”. Más allá de la edad, explicó en una entrevista con Pampita que dar ese paso tan importante le significaba miedo y sus palabras le dieron ánimo.

Después de Antonia, quien llegó a su vida a mediados de 2009, no se imaginó teniendo más hijos. Al menos no de ese estilo, ya que igualmente fue sumando integrantes de cuatro patas como el icónico Copito, quien suele ir al canal, Chopper, Luna, Beba y Ella. No obstante, en esta ocasión fue diferente.

“Nació un hermoso macho monarca”, comunicó la protagonista, haciendo referencia a la nueva mariposa que dejó de ser oruga estando a su cuidado. Cabe recordar que, desde hace tiempo, se sumó al proyecto de la fundación “Guardianes de Mariposas”, dedicada al cuidado y preservación de este insecto.

La presentadora ya liberó varias mariposas y, a medida que iban quedando lugares vacantes en la “casita”, fue sumando más orugas. Siempre se encargó de compartir estos momentos en redes sociales, donde busca concientizar y también incentivar a otros a tomar el mismo camino con las mariposas.

Verónica Lozano es una conocida defensora de los animales y por eso es que en su casa hay tantos perros. Recientemente, sufrió la triste pérdida de Chopper, un labrador que acompañó a la familia por 11 años. “Has dejado un vacío g*ande y peludo”, escribió la famosa mediante sus redes sociales.

Fuente: LB24 / AMBA24.