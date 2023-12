Vero Lozano dio detalles de la “fiesta de 15 comunitaria” que quiere su hija

Verónica Lozano compartió detalles reveladores sobre la inusual celebración de los 15 años que su hija Antonia está considerando llevar a cabo. La reconocida presentadora de Telefe explicó que, en un principio, la adolescente mostró indecisión respecto a la idea de tener una fiesta de quinceañera.

No obstante, cuando Antonia finalmente se inclina por la afirmativa, propone una celebración única y diferente: una fiesta “comunitaria” que involucre a sus amigas.

“Me preguntaban si Antonia quería una fiesta de 15. Por el momento, no. Me está volviendo loca. Hay días que dice que sí y otros días que dice que no. Pero cuando dice que sí, dice que sería una fiesta comunitaria, con otras amigas”, compartió Verónica Lozano, mostrando cierto desconcierto ante la originalidad de la propuesta de su hija.

A pesar de que la perspectiva de organizar una fiesta de estas características pueda generar nerviosismo en la conductoram mantiene la calma y evita estresar a Antonia.

Reconoce la importancia de encontrar el equilibrio adecuado como madre, permitiendo que su hija tenga la confianza necesaria mientras se establecen límites parentales esenciales.

“Hay que encontrarle el punto justo, que tu hijo o hija tenga la confianza suficiente, pero sin perder los bordes de la paternidad o la maternidad, que es lo más complejo”, afirmó con determinación Verónica Lozano.

Este nuevo enfoque hacia la celebración de los 15 años, centrado en la idea de una fiesta comunitaria, refleja la personalidad única y la creatividad de Antonia. La presentadora destaca la importancia de respetar las decisiones de los hijos, incluso cuando estas desafían las convenciones tradicionales.

En otro contexto, Verónica Lozano también se expresó sobre las críticas dirigidas a la hija de Isabel Macedo. La conductora no pudo contener su indignación ante los comentarios que cuestionaban el cuerpo de una bebé. En un fuerte descargo, hizo un llamado a la reflexión sobre la presión social y la necesidad de respetar los cuerpos de los más pequeños, instando a dejar de lado los juicios y críticas innecesarias.

Fuente: LB24 / La 100.