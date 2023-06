Con Messi como invitado estelar, Maxi Rodríguez se despidió en el Coloso

A dos años de su retiro como profesional, Maximiliano Rodríguez tuvo su merecido homenaje en el estadio que lo vio nacer y lo catapultó a la fama deportiva. El Coloso se llenó hasta el tope, con más de 40 mil fanáticos ansiosos por despedir al ídolo rosarino que conquistó el corazón de todos los argentinos con sus actuaciones en la selección nacional. Y aunque había dudas sobre su presencia, Lionel Messi, en su cumpleaños número 36, hizo su entrada al vestuario minutos antes del inicio y se unió al evento.

Desde hace semanas, las entradas para este partido de despedida se agotaron rápidamente. El Coloso vibró desde las 16:00 con la apertura de puertas y varios espectáculos en vivo. Las figuras del Club Atlético Newell’s Old Boys se enfrentaron a las glorias de la selección argentina en un emocionante encuentro arbitrado por Héctor Baldassi. El marcador finalizó 7-5 a favor de Newell’s.

Hubo ovaciones memorables para Justo Villar, Mario Zanabria, Ariel Ortega, Gabriel Omar Batistuta y los campeones de 2013 dirigidos por Gerardo Martino. Sin embargo, el punto culminante llegó cuando las luces del estadio se atenuaron y las linternas de los celulares iluminaron el concierto, marcando el momento en que Messi hizo su entrada triunfal. El público entonó el clásico cántico “¡Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar!” y le cantaron feliz cumpleaños en su 36 cumpleaños.

LIONEL ANDRÉS MESSI, PRESENTE EN LA DESPEDIDA DE MAXI RODRÍGUEZ: INFERNAL RECIBIMIENTO PARA EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL DEPORTE.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/63RhTI2yML — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

Minutos después, la música creó un ambiente festivo mientras se acercaba el momento del ingreso del protagonista principal de la noche. La entrada de Maxi fue recibida con cantos y aplausos dedicados a este ídolo de la afición. Tomando el micrófono, Rodríguez, visiblemente emocionado, intentó pronunciar unas palabras de agradecimiento: “Muchas gracias a todos los que me están brindando este regalo. Es un día inolvidable para mí. Lo estoy viviendo con mis amigos, que hicieron un esfuerzo increíble para venir… No voy a hablar más para no llorar”.

El silbato inicial de Baldassi destacó al mostrar una tarjeta amarilla a Pablo Pérez, en un gesto que sumó su pequeña contribución al espectáculo. Newell’s se recuperó de una desventaja significativa y dio vuelta el resultado anecdótico gracias a los goles de Ignacio Scocco (por duplicado), Gabriel Batistuta, Denis Rodríguez, Maxi Rodríguez y las hijas del homenajeado, Alma y Aitana, quienes ingresaron en los últimos minutos. El equipo de la celeste y blanca registró las celebraciones de Maxi (quien vistió la camiseta durante todo el primer tiempo) y un hat-trick de Lionel Messi.

Fuente: Infobae