Grupo armado se rebela contra el Kremlin: Putin denunció una traición y prometió un castigo

El presidente Vladimir Putin prometió este sábado que castigará la “traición” del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien encabezó una rebelión contra el mando militar ruso y desplegó tropas en la ciudad rusa de Rostov. Putin reconoció que la sublevación de Wagner representa una “amenaza mortal” y un riesgo de “guerra civil” para el país en medio del conflicto con Ucrania.

Con tono marcial, el presidente ruso se dirigió, sin mencionarlo explícitamente, al desafiante Yevgueni Prigozhin, diciendo: “Es una puñalada por la espalda para nuestro país y nuestro pueblo”, durante un discurso dirigido a la nación.

“A lo que nos enfrentamos es exactamente una traición. Una traición provocada por la ambición desmedida y los intereses personales de Prigozhin”, agregó.

La respuesta de Prigozhin, líder de Wagner, a Putin, fue contundente. Afirmó que sus hombres no son traidores y no se entregarán a las autoridades. “El presidente está profundamente equivocado en cuanto a la traición a la patria. Somos patriotas. Hemos combatido y seguimos combatiendo (…) y nadie piensa entregarse por exigencia del presidente, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) o quien sea”, dijo Prigozhin en un nuevo mensaje de audio publicado en su canal de Telegram. Además, expresó que él y sus hombres no quieren que “el país siga viviendo sumido en la corrupción, la mentira y la burocracia”.

Es la primera vez que el líder de Wagner ataca directamente al Kremlin. Previamente, Prigozhin anunció la toma del cuartel general del ejército ruso en Rostov, el centro de operaciones en Ucrania, y aseguró que tiene bajo control varias instalaciones militares.

“Estamos en el cuartel general, son las 07:30 de la mañana” (04:30 GMT), afirmó Prigozhin en un video. “Los sitios militares de Rostov están bajo control, incluyendo el aeródromo”, añadió.

En su discurso, Putin señaló que la situación en Rostov era “difícil”.

En respuesta a la rebelión, la fiscalía general rusa anunció la apertura de una investigación por “motín armado” contra el grupo paramilitar, cuyos efectivos (25.000, según Prigozhin) se sublevaron después de acusar al ejército ruso de haber bombardeado sus bases.

Se han reforzado las medidas de seguridad en Moscú y se han cortado las rutas hacia la capital. Las autoridades instauraron un “régimen de operación antiterrorista” como consecuencia directa de la amenaza de Prigozhin, quien advirtió en un mensaje de audio transmitido en Telegram que sus fuerzas llegarán “hasta el final” y destruirán todo lo que se interponga en su camino.

Según la agencia de prensa estatal bielorrusa Belta, Putin llamó por teléfono a su aliado cercano, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, para informarle “sobre la situación en Rusia”.

