Morena Rial consiguió trabajo en una verdulería y se grabó “dándolo todo”

Morena Rial sabe capitalizar los escándalos. Después de asegurar que nunca trabajaría en un supermercado porque su papá no la crio para eso, la influencer se hizo eco de su polémica declaración y se mostró en plena labor en una verdulería.

“Hola a todos, ¿cómo están? Para los que saben que a mí, chicos, no me criaron para trabajar en un supermercado, pero justo vine a ‘Lo de Maty’ y me propuso trabajar acá. Así que acá me tienen, miren… Ahora les muestro un poquito más”, dijo detrás de un mostrador.

Con música de fondo, More mostró cómo pesaba y etiquetaba, a puro humor, los distintos productos que iban desde “bananas en pijamas” hasta “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”.

El reel, que fue subido al perfil de Instagram Lo de Maty, forma parte de los trabajos de publicidad que hace Morena con distintas marcas. “En un supermercado no… pero en Lo de Maty sí. Nuestra balancera de lujo, @moreerial lo dio todo en esta jornada”, escribieron en el posteo.

Fuente: LB24 / TN.