More Rial defendió a Aníbal Lotocki: “Es un doctor que amo”

Después del fallecimiento de Silvina Luna, las redes sociales se inundaron de mensajes exigiendo justicia y señalando al cirujano Aníbal Lotocki, responsable de la intervención quirúrgica de la modelo. Sin embargo, en un giro inesperado, Morena Rial ha decidido levantar la voz en defensa del médico.

Fue en su cuenta de Instagram donde More sorprendió a sus seguidores con un mensaje inusual, especialmente considerando el reciente fallecimiento de Luna debido a complicaciones de salud después de la cirugía.

“Es un doctor que amo”, afirmó Morena en respuesta a las preguntas de sus seguidores, quienes le pidieron su opinión sobre el tema. Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó si se había sometido a un procedimiento para agrandarse los glúteos, a lo que Morena respondió positivamente, compartiendo una foto de los resultados.



Luego, la cuestionaron sobre si le preocupaba la posibilidad de complicaciones similares a las que enfrentó Silvina Luna, a lo que la mediática respondió: “No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”.

Pero eso no fue todo, porque el descargo continuó: “Cuántos otros doctores, si se los puede llamar así, han hecho desastres pero como no es Aníbal, no lo hacen ni público ni lo matan y digo mis motivos. Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos pero a cada persona, antes de ser operada, es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”.

En tanto, sobre una de las diez preguntas que respondió, llegó el pedido sobre una opinión del cirujano. “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, concluyó More Rial.

Con información de El Día