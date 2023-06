Millonario robo a un taller de chapa y pintura: “Me dejaron sin trabajo”

Un taller de chapa y pintura que está en el barrio Altos del Pinar fue desvalijado por delincuentes que ingresaron entre la 1 y las 3 de la madrugada del miércoles. En la tarde de este viernes el damnificado aseguró que, por el robo, se quedó sin trabajo.

Enrique “Kike” Letier realizó la denuncia en el destacamento policial de Harding Green, estando a la espera de novedades de lo sustraído, ya que le aportó a los investigadores datos para conducir a los autores del robo.

“Escuché ruidos desde mi casa, que está a pocos metros del taller, me levanté y cuando salí encontré a dos personas llevándose lo poco que quedaba dentro del taller y me tomé a piñas con uno de ellos. El tipo me pegó con una llave cruz y logró escapar luego de saltar el tejido que está delante de mi casa. El otro huyó saltando un paredón de dos metros”, dijo Letier a la redacción de La Brújula 24.

El denunciante comentó que realizó un rastrillaje por el barrio y se encontró con vecinos que ya habían llamado al 911. “Empezamos a recorrer las calles para ver si encontrábamos algo. Vi de lejos una camioneta blanca y estaban con linternas, pensé que era la policía y resultó ser que eran los chorros terminando de cargar lo robado”, agregó.

El trabajador dijo que lleva entre 10 y 11 años con el taller en este barrio próximo al 9 de Noviembre y Stella Maris. Años atrás sufrió robos, pero ninguno de esta magnitud. Su primera evaluación del perjuicio económico es de $1 millón 300 mil.

Entre lo sustraído hay una aspiradora industrial, una hidrolavadora grande, tres soldadoras, una bomba de la pileta ¾, un criquet carrito, una batería de auto, una motosierra, un cajón de llave tubo completo, y un sacabollos “que es una herramienta que no se la vendés a nadie si no tiene un taller de chapa y pintura”.