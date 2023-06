“Cantaro investigó narcos siendo consumidor y no descarto que vuelva a su puesto”

Juan Pablo Alonso es el abogado de Alejandro Salvador Cantaro, el fiscal federal que fue absuelto esta semana en el juicio que se le siguió acusado de encubrir una banda narco. En diálogo con la redacción de La Brújula 24, el letrado reiteró la inocencia de Cantaro y negó que sea posible vincularlo con la causa Narcochetos 2. Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal no dijo que Cantaro fuese inocente sino que, por un error técnico del fiscal de juicio Gabriel González Da Silva, no podía dictar sentencia condenatoria. Los jueces pidieron que se investigue a Cantaro por su posible vínculo con narcos que integraban “la banda del éxtasis”.

En la charla con este medio, Alonso reconoció su satisfacción por la absolución, relativizó lo que a LB24 le dijo el fiscal Da Silva y no descartó un posible regreso de Cantaro a su puesto como fiscal general.

El abogado recordó la “diferencia de criterio” que tuvo con su asistido en pleno debate respecto de la escucha donde el acusado alude a acceder a una “tarta de verduras” para concurrir a un asado, y que no fue otra cosa que un pedido de cannabis. No obstante, el profesional aclaró que a Cantaro no se le probaron más de tres posibles situaciones de compra de estupefacientes en un lapso de un año y medio.

Alonso relativizó el daño que el cannabis provoca en el organismo y que, en el caso de su asistido, la cercanía con estupefacientes no lo inhabilita para investigadar, entre otros delitos, el tráfico de drogas. “No estoy de acuerdo con usted. Si soy un fiscal federal y debo investigar a contrabandistas de alcohol, eso no me impide ir a un supermercado y comprar una botella de vino”, advirtió.

“Por lo que escucho y leo, consumir cannabis es menos nocivo que ingerir alcohol. No lo veo como un hecho grave, sinceramente. Lo veo como un hecho recreativo en un asado y eso no lo compromete en absoluto para su trabajo, máxime cuando todas las personas que declararon y trabajan en fiscalía dijeron que Cantaro era una persona responsable, comprometido, que trabajaba a deshoras, siempre a tanto de cada expediente que estaba a su cargo”, agregó.

Acerca del eventual regreso de Cantaro a su función (pasaría a ser superior del fiscal que lo juzgó), Alonso dijo: “Cantaro tramitó su jubilación, que fue concedida y pidió la renuncia, que no fue aceptada. Puede retomar el cargo, pero esa es una decisión suya. Soy su asesor en este expediente penal, no en su vida en general”.

Finalmente el abogado dijo que no espera ningún tipo de reproche social hacia su asistido. “Caminamos por las calles de Bahía, vamos a almorzar o a cenar, o a un supermercado, y no he presenciado circunstancias donde le generen algún reclamo. Si después de esta resolución pasa o no, no lo puedo saber”, indicó.