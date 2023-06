Arias Hermanos inauguró su taller de chapa y pintura de alta tecnología

Arias Hermanos inauguró este jueves su taller de chapa y pintura que emplea las más innovadoras tecnologías para entregar una reparación de alta calidad y que a la vez cuida el medio ambiente.

Emiliano Gómez, Director Comercial de la empresa, dijo que es un proyecto que venían trabajando desde hace un año con Volkswagen Argentina, y que la cabina de pintura es eléctrica, trabaja con pintura al agua y no genera desperdicios tóxicos.

“En el proceso no se usan solventes, así que no es nocivo para el medio ambiente, el secado es eléctrico, por lo que no hay combustión ni desperdicios dañinos, tiene los máximos estándares en cuando a ecología”, agregó durante el evento de inauguración del taller ubicado en O’Higgins 326.

Gómez también señaló que, además de elegir esta cabina por los resultados que ofrece, Volkswagen tiene un enfoque en la protección del medio ambiente. Por esta razón, se han cuidado detalles como el diseño del lugar, que cuenta con iluminación natural.

“En el laboratorio de pintura, gracias a la tecnología que tienen nuestros proveedores, que trabajan directamente con el fabricante, el color del vehículo que se tiene que reparar es el que corresponde, no te pasa como en otros talleres que te dan otros tonos. La calidad es máxima”, detalló sobre el servicio de pintura.

Gómez explicó que “el funcionamiento es principalmente para clientes de Arias Hermanos para cuando traigan a hacer el servicio y tengan que hacer una reparación rápida se haga en el día o de un día para otro, pero también estamos abiertos a multimarcas, como un taller tradicional”.