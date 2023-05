Larreta y Bullrich confirmaron que habrá PASO en la Provincia

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron esta mañana reglas de competencia para definir los candidatos del PRO en la Provincia de Buenos Aires y la CABA, durante una reunión de la que también participaron Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, informó Infobae.

En Provincia -principal distrito electoral del país- no habrá candidato único: Rodríguez Larreta postula a su ex vicejefe, Diego Santilli. Bullrich aún no eligió un candidato y repartió gestos entre Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo.

Los principales referentes del PRO no se han expresado todavía respecto de lo que pueda ocurrir en los municipios bonaerenses. Los referentes del interior de la provincia están esperando definiciones en ese sentido.

En la Ciudad, en tanto, el enfrentamiento entre Fernán Quirós y Jorge Macri por la postulación a la jefatura de Gobierno se resolverá a través de encuestas.