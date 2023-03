F1: histórica victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita

Checo Pérez resistió a Max Verstappen y se llevó el Gran Premio de Arabia Saudita, luego de lo que fue la victoria del neerlandés en el GP de Bahréin a comienzos de este mes. La segunda jornada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 se llevó a cabo en el Jeddah Corniche Circuit, donde Mad Max obtuvo el segundo puesto y Fernando Alonso completó el podio, pero luego fue bajado del mismo.

