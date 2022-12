Denuncian por estafa millonaria a empresa constructora de casas prefabricadas

Una angustiante situación vive desde hace varios meses varias familias que contrataron a una empresa constructora de casas prefabricadas llamada, paradójicamente, “La Quimera” y que no cumple con lo acordado.

Candela Noguera es una de las damnificadas y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, relató pormenores de la maniobra que ya fue denunciada ante la Justicia: “Estamos en comunicación permanente, somos 16 familias damnificadas que firmamos un contrato por nuestra primera casa propia y no llegó”.

“Es una firma con gran presencia en las redes y no todos los estafados somos bahienses, hay muchas familias de la región. A mí, no me responden el teléfono, y a los que les contesta les promete que va a devolver el dinero, pone excusas”, recalcó Noguera, en el programa “Bahía Hoy”, sobre la compañía que tiene sus oficinas en 11 de Abril al 100.

Además, enfatizó que “hace un año que nos tienen esperando, cuando en realidad la llave en mano te la debían entregar a los cuatro meses. Cuando fui en diciembre del año pasado (María José Martínez) me dijo que tenía 36 viviendas comprometidas, de las cuales entregó solamente una, a partir de un contrato firmado hace dos años”.

“Hicimos la denuncia para que no caigan más familias, porque se desmoronan sueños y se entrega mucho dinero del cual, con suerte, te lo devuelve en cuentagotas. Hubo una familia que entregó 4 millones, yo le pagué 400 mil pesos hace un año y medio de la venta de un vehículo”, mencionó.

Por último, y algo resignada, destacó que “somos todas familias que fruto del trabajo tratábamos de alcanzar nuestra casa propia y no lo logramos. Cuando fuimos a movilizar, encontramos a la hija de la dueña. Hasta le debe dinero a su empleado”.