Riquelme: “Estamos felices de eliminar tres veces a River”

Juan Román Riquelme habló tras la victoria de Boca ante River, 3 a 2 por los cuartos de final de la Copa de la Liga, resultado que puso al Xeneize en la semi ante Estudiantes de La Plata. El presidente del Xeneize estaba muy feliz, de hecho había festejado en la platea con los hinchas.

“Toda la semana estuve escuchando que Demichelis iba por su tercera victoria. Nunca pusieron que Boca iba por la tercera eliminatoria consecutiva a River. Esto quiere decir que estamos las cosas bien. Nos hacen poca propaganda, pero estamos felices, del grupo que tenemos, de jugar con nuestra gente, del equipo. Se disfruta mucho. Mañana todos los bosteros vamos felices a trabajar y eso es maravilloso”.

“En los últimos dos partidos, Boca jugó bien en la cancha de River. Ellos jugaron de contra en su estadio y hoy hicieron lo mismo. Se encontraron con el gol y después Boca lo hizo bien. A nosotros siempre nos mataron, dijeron que jugamos mal, que ganamos con suerte… Boca ha hecho las cosas bien y también cuando nosotros jugamos el primer torneo de los siete partidos, el equipo de Miguel (Russo) fue una maravilla, un lujo. Fue muy bueno. Este grupo que nosotros tenemos, lo único que les tengo que decir es ‘gracias’. Nos llevaron a la final de la Libertadores hace poquito. Decían que no habíamos eliminado a River con gente. Bueno, hoy lo hicimos”, afirmó en diálogo con ESPN.

“La figura fue Merentiel, metió dos goles en un clásico. Lo pagamos barato. Esto es mérito de Miguel. Al principio no le tocaba jugar. Mucho tiempo también jugamos con Cavani solo. Tenemos un grupo muy fuerte en el que aquel que no juega apoya”.

“Yo siempre confío en que las cosas van a salir bien. No puedo hacer más nada, yo antes jugaba y trataba de hacer lo mejor. Ahora estamos muy felices del grupo que tenemos. Entiendo que es un juego. Pero siempre tenemos confianza de que lo van a hacer bien. Los muchachos han hecho un gran partido, los delanteros una vez más han hecho su trabajo. Los muchachos han disfrutado del partido. De jugador no me salía festejar mucho los goles, así que menos ahora. Los chicos están muy felices y se merecen festejar”.

“Los chicos sabían muy bien que tenían que terminar con 11. En el vestuario se repetía todo el tiempo ‘si estamos 11 contra 11 vamos a tener muchas chances’. A River no le podés dar ventajas porque tiene jugadores de mucha experiencia. Los jugadores están disfrutando y hoy ganaron el partido más especial para los hinchas y para ellos. El partido anterior contra River en el torneo les dio mucha confianza”.

“El hincha, si vos vas ganando, se empieza a ver que están con cariño. Yo veo el fútbol argentino muy parejo, es decir, hay que pensar que a veces los torneos cortos dan mucha alegría a muchos equipos, y también trae muchos problemas en el fútbol argentino, porque clasifican cuatro de cada lado, han quedado otros equipos afuera por un punto, casos Independiente, Talleres, y si esto fuera un torneo largo dirían que parejo es el fútbol argentino. Estamos todos ahí, bastante pegados. Vivimos con mucho nervio, entonces llega un momento que parece que solo vale ganar y nada más, y nosotros estamos contentos con el entrenador que tenemos, estamos muy contentos con los jugadores que tenemos, muy agradecidos a los jugadores más grandes porque hacen que los chicos puedan disfrutar, y que los jugadores que llegan a nuestro club se acomoden rápido, que es lo que pasa, y lo único que pensamos es en competir, que el técnico tenga la variante para que él decida cómo quiere jugar”.

“Nosotros no somos tan vivos. Acá los jugadores que funcionan son los que saben jugar. Cavani se tuvo que acomodar, venía de Europa y ahora ya está disfrutando. Estos jugadores nos hicieron soñar el año pasado con la Libertadores, ahora ganaron un partido muy importante y nos hacen soñar también”.

Fuente: Olé