Néstor Ortigoza anunció su retiro del fútbol. El jugador de 38 años que se convirtió en un ídolo de San Lorenzo jugará este sábado su último partido cuando el Ciclón reciba a Aldosivi desde las 16.30.

“Es una etapa que se cumple. Cuando volví (a San Lorenzo) en su momento yo sabía que podía ayudar desde adentro del vestuario, vine en un momento complicadísimo y ahora estamos bien. Así que es hora de dar un paso al costado y decir gracias”, declaró emocionado en diálogo con ESPN este miércoles. “Desde ayer que no paro de llorar, es algo que me supera, pero estoy bien. Desde chiquito soñé esto, me levantaba a las 5 de la mañana para entrenar y ahora de repente no lo hago más”.

El jugador de 38 años comentó que la decisión la tomó el lunes, después del triunfo ante Sarmiento de Junín. En ese momento se comunicó con su madre y le avisó que era una decisión tomada. Luego, lo charló con Rubén Darío Insúa, su entrenador, y esta semana se lo confirmó a sus compañeros.

Con respecto a su futuro adelantó que seguirá ligado al fútbol y si es posible con San Lorenzo, aunque descartó que vaya a formar parte de una lista en las elecciones que se celebrarán este año en la institución: “Tengo el curso de técnico hecho, pero aún no tengo decidido qué voy a hacer. En lo que sea relacionado con el fútbol me gusta, sobre todo coordinar. Pero hoy mi cabeza está en disfrutar del momento, no estoy pensando en lo que puede pasar la semana que viene”.

Ante Aldosivi, será una jornada especial para el mundo azulgrana porque, según confirmó el club, también será el último partido de Néstor Torrico, otro de los héroes de la Copa Libertadores 2014. Aunque, el arquero seguirá su carrera en otro equipo.

Fuente: Diario Popular