La China Suárez y el Polaco: mucha química y promesa de hit

Los cinco de Andy con polémica

Andy Kusnetzoff estaba de viaje y volvió para grabar este viernes su “PH, podemos hablar” del sábado donde recibió a sus cinco invitados en el “punto de encuentro”.

Allí estuvieron Naty Pastorutti, quien por estos días está presentando nuevos temas y Gastón Trezeguet, analista desde la semana que viene en el Debate de “Gran Hermano”, quien tiene mucho para contar sobre su estrategia y su vida. Junto a ellos reapareció en tv el futbolista Mauro Zárate, quien tuvo un incidente cuando hace unos días de tiraron una botella de agua desde la tribuna.

También estuvo Malena Guinzburg, una de las “chicas de la culpa”, que el 20 de diciembre tienen el desafío de hacer un Gran Rex, standapera y humorista y el quinto invitado, también del mundo de los escenarios, fue Rada, de gira con su nuevo show “Revuelto”.

Paloma dio todos los detalles y hundió al camionero de “Canta…”

La polémica comenzó este jueves cuando la ex participante y ahora jurado, Paloma Angione, no se levantó para votar a Mariano Rodríguez, el famoso camionero de “Canta conmigo ahora” después de su performance en el programa.

Marcelo Tinelli le preguntó por qué no había votado a su ex compañero (minuto 16.50) y entonces dijo que “la verdad que muy lindo lo que hizo, me gustó, respeto a los compañeros, pero hoy también voto lo humano. Lo humano, de la persona” y sin querer explicar demasiado, habló de “actitudes”.

Pero Paloma no se quedó con lo que dijo en el grabado y en este viernes sumó opiniones sobre el participante, en su Instagram y escribió que:

“Humano no creo que sea decir que una persona parece una Barbie porque no tiene tetas ni cola”.

“Llegar y no saludar, no decir por favor ni gracias”.

“Quejarse del maquillaje”

“Preguntar si una compañera no tiene espejo en la casa por su cuerpo o su vestimenta”

“Seré una pendeja, pero uno no sabe lo que le pasa al otro y si algún comentario de mierda puede afectarlo o mismo causarle inseguridad.

“Dejemos la pavada, humildad no es llorar en la televisión”.

Así se verán la China Suárez y el Polaco

En este año China Suárez decidió lanzarse como cantante y lo primero que tuvo difusión es el tema “Lo que dicen de mí” de Santi Celli. Después apareció, pero como imagen del video de su novio, Rusherking junto a Dread Mar I, “Perfecta” y ahora, más precisamente el mes que viene, aparecerá su feat con el Polaco.

Hasta ahora no se había visto nada de este video, pero podemos anticipar en exclusiva unos segundos de la química entre los artistas, que promete ser unos de los hits de la temporada. El back promete y mucho al preguntarse como en este tik tok, qué pasaría si se juntan China y el Pola.

Y estas son las imagenes exclusivas de China y el Polaco, bailando juntos a puro ritmo en estas imágenes que prometen y mucho.

Wanda de ronda en zona sur, y con L-Gante

Se va después de la red carpet por donde entrarán los participantes de “Gran Hermano” a la Casa, porque como dijo Santiago del Moro con Polino, “ella es la fama”, el lugar adonde aspiran ellos a llegar.

Hablamos de Wanda Nara, quien en la noche de este sábado con un sugestivo catsuit negro anduvo saludando primero a sus seguidores, fans y a quienes la vivaban en la puerta de su local del Alto Avellaneda, donde tiene su local de cosméticos, que agotó sus productos para el Día de la Madre. Hubo sorteos, alegría y muchas notas que se verán en los medios.

Pero la noche del sábado no terminó ahí para Wanda. Porque mucho después, siempre junto a Kennys Palacios, se la vio, como lo muestra esta imagen, haciendo videos y esperando detrás del escenario a L-Gante en el conocido boliche “EL Bosque” de Quilmes, donde él estuvo cantando. La despedida de una “gira” de los dos, que seguirá dando que hablar.

