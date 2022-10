Nobel de la Paz: distinguen a organismos de derechos humanos en Ucrania y Rusia

En el año de la guerra, distinguen con el premio Nobel de la Paz al organismo de derechos humanos ucraniano Memorial y al ruso Center for Civil Liberties, además del activista bielorruso Ales Bialiatski.

“Han realizado un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, los abusos de los derechos humanos y el abuso de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia”, explicó la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen, al anunciar el premio.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU

Ales Bialiatski fue una de las figuras que alentó el comienzo del movimiento pro-democracia en Bielorrusia a mediados de los 80 y en 1996 fundó la organización Viasna, un organismo de derechos humanos que documenta el uso de tortura contra prisioneros políticos. Está preso desde 2020.

Consultada sobre el posible impacto del premio sobre los ganadores, Berit Reiss-Andersen dijo que el comité está “particularmente preocupado por Bialiatski, quien está detenido en condiciones muy duras en una prisión en Kiev”. “Rezamos de que este premio no lo afecte negativamente, pero esperamos que levante su moral”, expresó.

Ales Bialiatski – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was one of the initiators of the democracy movement that emerged in Belarus in the mid-1980s. He has devoted his life to promoting democracy and peaceful development in his home country.#NobelPrize pic.twitter.com/p1KHHFkSse