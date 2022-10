“No hay riesgo de incendio, quieren hacer un gran negocio”, denunció un comerciante del Mercado Municipal

Jorge Copita es uno de los dueños de un local que se encuentra en el Mercado Municipal y que vive la incertidumbre de no saber qué pasará con su comercio de venta de lácteos luego del decreto firmado por el intendente Héctor Gay que levantó polvareda entre los que diariamente acuden allí, a partir de la decisión de cerrar el tradicional espacio.

En el mismo se establece el cierre del lugar por riesgo de incendio, estructuras metálicas deterioradas, conexiones eléctricas deficientes, sistema cloacal nulo, filtraciones de agua de pisos superiores y olores nauseabundos. Todos esos datos están refrendados en un informe técnico presentado hoy, comunicándole a sus titulares que no podrán seguir con la explotación comercial de sus emprendimientos

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Copita sintetizó: “Lo único que alcanzaron a decir en la conferencia de prensa (suspendida por incidentes) es que el Mercado se cerraba, a partir de una orden del Intendente. Tenemos mercadería perecedera y familia que trabaja. Estoy en el Mercado desde noviembre de 1986, en un local que funcionaba abajo. No pueden venir de un momento a otro a comunicar la decisión, qué hago con los empleados, quién les paga”.

“Ayer cayó un arsenal de Bromatología, con tres o cuatro patrulleros, parecía que estábamos vendiendo droga. Hace años que está esta gestión y no puede ser que recién ahora se den cuenta que hay problemas de habilitación. Se habla de que hay ratas, pero jamás vi una. Cómo va a haber riesgo de incendio si la Municipalidad hace seis años que no nos habilita la obra de gas”, consideró, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, advirtió que “no tengas dudas que acá hay otra cosa, quieren hacer un polo gastronómico. Terminan de habilitar acá a la vuelta una peatonal para Big Six y el Gambrinus y desde que se fue Fabián Val no nos cambian ni una lamparita. No puedo hablar con certeza de que haya algún negociado, esto es un barco a la deriva desde que cambiaron al administrador”.

“El otro día nos quisieron cerrar el Mercado por el día del empleado municipal cuando nosotros no somos trabajadores públicos. Tengo dos empleados y mercadería con la que no sé qué hacer, que el municipio me diga qué hacer. Aquí vienen muchos clientes, con productos de primera calidad. Por lo pronto, nos asesoraremos con un abogado”, finalizó, con un dejo de indignación.

“Hasta ahora nadie vino a cerrar, agradecemos a los genios de la Municipalidad por la propaganda que nos hicieron. A la administradora la he visto cinco o seis veces nada más y cuando le preguntás algo, no te da respuestas. El rumor desde hace un tiempo es que van a convertir al Mercado Municipal en un patio de comidas, pero nosotros no tenemos baños, sin agua caliente ni gas”.

“No te pueden venir a decir que van a cerrar el Mercado de un día para el otro. No quieren mejorarlo, la intención es hacer un negocio con esto. Tenemos contratos precarios, solo se hacen por un año, el último lo firmé hace unos tres meses. Si no lo van a renovar, me tienen que avisar antes para no quedar a la deriva. Quedarme en la calle a los 66 años no es nada lindo”.