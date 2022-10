El hijo de Luis Ventura está internado con respirador artificial: qué tiene

Luis Ventura atraviesa un difícil momento por el complejo cuadro de salud de su hijo Antoñito de 8 años (fruto de su relación con Fabiana Liuzzi) y lo dio a conocer en las redes con detalles de la situación que vive actualmente.

Así, junto a una foto de su hijo internado con asistencia respiratoria, el periodista y conductor de tv escribió: “Hoy nos toca ésta. Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo”, dejando a la vista que está en un delicado momento.

Por otra parte pidió que no lo molesten en estos días: “Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces! FUSH FUSH”, junto a tres emojis tapados con barbijos y con gesto de cansancio.

Claro está que, su posteo de inmediato recibió cientos de comentarios de apoyo de amigos y colegas. “Abrazo grande Luis, que se mejore pronto”, escribió la periodista Nancy Duré y su compañera en Intrusos, Virginia Gallardo sumó: “Fuerza Luis y familia”. “Vamos chiquito, vamos esos papis. Tonito es fuerte y con tanto amor que desborda”, escribió Débora D’Amato y Mariano Lúdica también les deseó fuerza.

Recordemos que, hace apenas dos meses, en el ciclo de Florencia Peña en La Puta Ama, Ventura había contado detalles de la salud del nene. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición del nene y explicó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, siguió.

Fuente: El Día