Soy Rada, sobre los recortes en Cultura: “Es ridículo que estemos hablando de esto”

El gobierno de Javier Milei ha llevado a cabo recortes significativos en el ámbito cultural, lo que ha generado una gran controversia y sigue siendo tema de discusión en el país.

Consultado por esta situación y lo que significó que el emblemático Instituto Nacional de Artes y Audiovisuales (INCAA) cerrara sus puertas el pasado 22 de abril, el actor bahiense Soy Rada se pronunció al respecto.

“Es ridículo que estemos hablando de esto. Que la cultura esté en un lugar de discusión, que el cine esté tan golpeado, ni hablar de la educación pública. Que se ponga en duda eso que es parte fundamental de la raíz argentina: la cultura, la educación y la salud”, opinó en una entrevista con TN.

“Entiendo todo lo que sucede económicamente hablando, pero son discusiones paralelas, son otras discusiones. Que hoy el INCAA esté cerrado me parece ridículo; que el Gaumont haya bajado la persiana… Boludo, es el cine argentino… esto no había que tocarlo, estaba bien. Hay que revisarlo, hay que acomodarle cosas, por supuesto, pero esto no había que tocarlo”, concluyó contundente.