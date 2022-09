Putin anunció la anexión de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia

En un discurso transmitido por televisión, cargado por un tono altamente nostágico por la disolución de la Unión Soviética, el presidente de Rusia, Vladimir Putin anunció la anexión de los territorios ocupados de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia.

Durante un simbólico acto en el Kremlin, y en presencia de la élite política del país, Putin ha dado un nuevo paso en su ofensiva sobre Ucrania, haciendo caso omiso de las advertencias de los gobiernos occidentales y de la ONU, que cuestionan la validez legal de esta anexión.

El mandtario ruso dijo que los habitantes de las regiones ucranianas anexadas serán “nuestros ciudadanos para siempre”.

“Los habitantes de Lugansk y Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, afirmó Putin ante la élite política del país. “La gente votó por nuestro futuro común”, agregó.

“Firmamos hoy un acuerdo sobre la integración” de esas regiones a Rusia, declaró Putin ante miembros del gobierno, diputados y senadores y otros representantes del Estado ruso.

El mandatario se ha retrotraído a la época soviética y ha apelado a la tradición para defender que, fuera de Rusia, hay quienes quieren “volver a su patria histórica”.

Sinembargo, Putin aseguró que su país “no aspira” a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de las cuatro regiones.

“La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso”, declaró Putin durante un discurso en el Kremlin.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, asiste a una ceremonia para declarar la anexión de los territorios controlados por Rusia de cuatro regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia

Putin, llamó este viernes a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero inmediatamente condicionó el diálogo al decir que la “opción” hecha por las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugans y la regiones de Kherson y Zaporizhzhia de “unirse a Rusia” es “definitiva”.

“Llamamos a Kiev a cesar de inmediato el fuego, poner fin la acciones militares, a la guerra que desató el 2014 y volver la mesa de negociaciones”, dijo Putin en un discurso previo a la firma de los tratados de anexión con cuatro regiones ucranianas en la sala San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.

El mandatario ruso arremetió contra los países occidentales y los acusó de actuar con “doble rasero”. “Occidente habla de un orden internacional basado en reglas, pero ¿de dónde vienen estas reglas?”, dijo.

“No nos ven como una sociedad libre”, sino como “una multitud de esclavos”, ha añadido, acusando a los “avariciosos” gobiernos occidentales de actuar en beneficio propio.

En este sentido, ha advertido que los compromisos de no expansión de la OTAN en el este de Europa han resultado ser un “engaño”, así como los acuerdos para frenar el desarrollo armamentístico.

Entretanto, Putin acusó a Occidente de querer convertir a Rusia en una “colonia”.

“Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero”, denunció. “Quieren vernos como una colonia”, aseguró.

El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, habla con el viceprimer ministro Denis Manturov antes de una ceremonia para declarar la anexión de los territorios controlados por Rusia de cuatro regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE) rechazaron este viernes y condenaron “de forma inequívoca” la “anexión ilegal” de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia, gesto que consideraron una “violación flagrante” de los derechos de Ucrania.

En un comunicado divulgado por el Consejo Europeo, los líderes de la región apuntaron que “no reconocemos y nunca reconoceremos los referendos ilegales que Rusia ha diseñado como pretexto para esta nueva violación de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”.

UCRANIA RETOMÓ OTRO TERRITORIO EN EL DONETSK

Las tropas ucranianas liberaron el pueblo de Yampil en la región oriental de Donetsk, un objetivo importante en sus esfuerzos por recuperar sus territorios de las fuerzas rusas y prorrusas en la ciudad de Lyman, el mismo día que el presidente de Rusia, Vladimir Putin anuncia la anexión de cuatro regiones tras un referendo fraudulento.

“Yampil es nuestro”, dijo un soldado en un video publicado por las tropas ucranianas.

El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denís Pushilin, reconoció hoy que el Ejército ucraniano ha rodeado la estratégica ciudad de Lyman.

“Amigos, las noticias que recibimos de Lyman son alarmantes. En estos momentos Lyman está semirodeada”, dijo Pushilin en su canal de Telegram.

Pushilin, que se encuentra actualmente en Moscú, acusó a Kiev de intentar “empañar” el acontecimiento histórico de la anexión de la región separatista de Donetsk, que será formalizada hoy durante una ceremonia en el Kremlin.

“Nuestros chicos pelean, estamos enviando refuerzos, deben resistir, pero el enemigo está empleando fuerzas importantes”, agregó.

El líder de Donetsk, donde rusos y prorrusos controlan poco más de la mitad del territorio, reconoció que las noticias son “muy desagradables”, por lo que es necesario “extraer lecciones de los errores cometidos”.

Destacó que la carretera a Svatovo está bajo control prorruso, pero no así localidades situadas a escasos kilómetros de Lyman como Yampil y Drobíshevo.

Lyman, que estaba bajo control prorruso desde mayo, es un importante nudo ferroviario que conduce a los principales bastiones ucranianos en Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

El Ejército ucraniano tiene la iniciativa en el este del país desde que recuperara el control de parte de la región de Kharkiv tras la retirada rusa el pasado 8 de septiembre.

Fuente: Infobae