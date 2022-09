“A Massa lo veo muy comprometido en sacar el país adelante”

El presidente de la Unión Industrial Bahía Blanca, Gustavo Elías, dialogó esta mañana con el periodista Germán Sasso, en el aire de La Brújula 24, y se refirió a varios temas.

Primero, a modo de análisis de realidad, el empresario señaló que “es un momento muy delicado, que nos conlleva a poner mayor esfuerzo para buscar una salida en conjunto”.

Y agregó: “Hay una gran oportunidad, que se da lamentablemente a partir de la guerra y nos permite repensarnos de vuelta. Y también es una oportunidad para pensar hacia adelante, de rever algunas cosas profundas que tienen que ver con la educación, y con los índices de pobreza que van creciendo”.

“Entiendo se está trabajando con un equipo muy profesional para buscar un rumbo. Y yo creo que la política necesita que entendamos todos esa mirada. El mundo entero la está pasando mal, no solamente la Argentina”, expuso.

Consultado respecto de la figura de Sergio Massa, Gustavo Elías indicó que “lo veo muy comprometido, es un hombre que trabaja permanentemente de sacar esto adelante”. Y dijo: “Creo que tiene una gran chance, además conoce el Estado y sobre todo el mundo y el lugar donde entiende que la Argentina tiene que estar”.

“Tenemos de todo, energía, recursos mineros, petroleros, gasíferos, agrícolas, industria. Exportamos a todo el mundo, no puede ser que estemos así, en algo estamos fallando”.

“Creo que todos fallamos, menos la gente que labura y se preocupa en cómo llegar a fin de mes. Nosotros, entidades, dirigentes, que somos los que tenemos la voz para expresar nuestras opiniones, debemos ser más enérgicos y trabajar en conjunto”, manifestó.

Más de Elías en La Brújula 24

“No me pondría en el lugar de discutir la grieta, es todo su conjunto lo que está mal. No hemos sido capaces de tender puentes y también los medios son responsables. Hay que buscar encuentros. Y cuando eso no pasa porque hay una mirada obstruida, hay que convocarlo a pensar distinto, dejar las cosas que nos separan, porque si se analizan de fondo vemos que son solo prejuicios y distintas formas de ver la realidad”.

¿Candidato en Bahía?

“No estamos mirando política, estamos trabajando por la política, tratando de buscar encuentros y llegar a buen puerto. Por ejemplo, hoy el puerto tiene un color político distinto al de la administración local y sin embargo trabajan en conjunto en temas centrales. Bahía no tiene esa grieta que tiene el país, estamos todos mirando como crece y hacia donde tiene que ir la ciudad”.

Inversiones millonarias en White

“Es un proyecto que está desarrollándose, saliendo a ser ya una realidad. Tienen que cumplirse algunos pasos previos, pero sin dudas esto le va a traer a Bahía un cambio de escala. También está la ampliación de TGS, hay otros grupos interesados en invertir en la misma medida. El Gobierno está preparando medidas que resguarden el capital, porque son inversiones muy potentes. Esto es una realidad, nos invita a nosotros a tratar de que esas inversiones sean armónicas y las podamos contemplar y estar a la altura”.