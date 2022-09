Laura Ubfal y toda la verdad sobre la salida de Fantino de ESPN

Sin lugar a dudas, la mejor forma de terminar la semana es con una nueva entrega de la periodista que más sabe del mundo del espectáculo.

“¿Por qué me tengo que ir yo?”

Ahora sí se puede decir que Alejandro Fantino quedó desvinculado de ESPN adonde tenía contrato hasta fines del 2023. Y se preguntó “por qué siempre me tengo que ir yo y se quedan los Closs y los Vignolo?”. Fantino explicó que habrá del comunicado de la compañía pero que se fue de ESPN en los mejores términos.

El conductor y periodista habló en su propio medio, Neura, y explicó “no voy a estar más en ESPN, cerrada una etapa, fui muy feliz ahí, creo que hice buenos productos” y después habló del “grondonismo”, de cómo “me gastaban y me verdugueaban a mí y a Vila (Daniel) cuando hacía “El show de Boca” y lo agredieron al hijo de él”.

Y agregó “si te digo Closs y si te digo Vignolo que hay que ser mejores como periodistas, hay que cambiar el periodismo deportivo, esto se va a poner muy picante Closs, hermoso…Pollo hacete hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así vas cambiando la mano de bolsillo en bolsillo….me empiezo a picar y lo hablaba ayer con mi psicóloga,…yo no soy así, yo puedo estar loco, ustedes me conocen, yo no me pongo en víctima, la gente me quiere y me reconoce la humildad para pedirles disculpas si meto la pata, porque si pido a las escuelas de periodistas deportivos ser mejores como sociedad y creo que el periodismo deportivo es un hecho cultural para la Argentina…entonces en ese enojo mío estaba mal, no me sentía bien, me faltaba el aire, no puedo hablar como hablé ayer, me arrepiento de haber dicho que “si alguien me ofrece laburo le escupo la cara”.

CLOSS Y VIGNOLO SON EL PODER

“Closs y Vignolo son los dueños de la pelota, los dueños del fútbol, son los que tienen la potestad de decirle lo que quieren a Riquelme un día, los árbitros les dan las explicaciones a ellos y no a la gente….ellos no van a debatir intelectualmente conmigo, vamos debatamos! Debatamos ante los pibes, siempre me tengo que ir yo que quiero hablar de otra manera de fútbol….Closs y Vignolo fueron el poder de Torneos, de La Red, de Continental siempre son el poder, ustedes siempre adentro, nosotros afuera, pero ahora queda afuera uno muy picante, no arrugué con Grondona, no voy a arrugar con ustedes dos. Pero vi caer a Grondona y les voy a ganar, denme un tiempo”.

En este mediodía Fantino ya sabía que no grabaría el programa de este jueves para la señal deportiva y tras una reunión, que incluyó abogados, se terminó la relación contractual con ESPN.

Evidentemente los dichos del periodista contra Pollo Vignolo y Mariano Clos y para todos quienes vinieran a decirle que iría al Mundial de Catar junto a esas dos figuras de la señal, fueron suficientes para provocar el maremoto que al parecer Fantino mismo estaba provocando.

Chayanne ovacionado, Tini con de Paul y todos los Billboards

Por suerte el Huracán Ian no arruinó la fiesta de los Billboards que tenía programada Telemundo para este jueves y entre muchos artistas Tini se pudo lucir en el escenario cantando “Carne y Hueso” con un vestidazo fucsia.

Antes había estado en la red carpet con un vinilo colorado, mientras en camarines la acompañó su novio, Rodrigo de Paul, quien después de jugar en New Jersey viajó a Miami para estar con ella.

tini stoessel at red carpet Billboard 2022. pic.twitter.com/oLHCbMwfch — ♡ (@masonxmnt) September 30, 2022

En la misma ceremonia fue reconocido y ovacionado, Chayanne, como la figura icono de la música 2022 y el portoriqueño cantó su nuevo tema, “Como tu y yo” y agradeció el amor de la gente tras tantos años de carrera, mostrando que sigue más vigente que nunca.

Entre muchos, abrió Ozuna y se destacaron Maluma y Raphael con un reconocimiento a su trayectoria. También cantó Carlos Vives con Los Ángeles Azules.

