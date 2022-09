Cuándo abandona su programa Vero Lozano y quién la reemplazará

No se olvidará jamás de este año. El 2022 quedará grabado a fuego en la mente de Verónica Lozano por la compleja situación que experimentó esquiando es Aspen, con aquel accidente que le provocó múltiples fracturas. La animadora de Telefe continúa en la etapa final de su rehabilitación y ya anunció el momento exacto en el que se ausentará de su trabajo.

Claro que su prioridad se centró en la salud, en llevar a cabo cada uno de los eslabones de un proceso arduo, que todavía no culmina. No obstante también disfruta de la confirmación de Telefe de la continuidad de su programa para el 2023. Un dato no menor.

En ese sentido, Vero ya piensa y diseña lo que serán sus próximas vacaciones, que probablemente disten de actividades movidas como el sky, con el que terminó por padecer esa caída impresionante de siete metros de una aerosilla.

A partir de avizorar en su horizonte un periodo de descanso, Lozano anticipó que ese tramo de relax y de esparcimiento se producirá en febrero. Y entonces surgió la incógnita sobre qué decisión tomaría el canal para reemplazar su ausencia.

En una entrevista con Implacables, la animadora relató: “Vacaciones si Dios quiere las tomaré en febrero, así que en principio le pegamos siempre de corrido y bueno en mis vacaciones vendrá un reemplazo”.

A la hora de ofrecer su visión, su presunción respecto a la figura que suplantará su espacio y que tomará las riendas de la dinámica del show, Vero razonó: “Las últimas veces fue Paulita Chaves, así que si ella tiene disponibilidad será ella”.

De este modo se dilucidó el misterio. Lozano recién faltará de su rol en la pantalla líder para el verano, donde se zambullirá en un merecidísimo periodo de descanso. Así como se prevé que el asiento se lo destinarán a la esposa de Peter Alfonso.

Respecto a su estado actual, Verónica explicó: “Ya estoy de alta de kinesiología. Me quedan dolorcitos, vivo de zapatillas o taquitos bajos, todavía no puedo usar tacos altos, pero eso es lo de menos, lo peor ya pasó, así que estoy muy agradecida”.

Fuente: LB24 / MdZOl.