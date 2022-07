Confirmaron las condenas contra los integrantes del “Clan Benítez”

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 en la cual se condenó a Fernando Rubén Benítez como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada; homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos ellos en concurso real, a la pena de 48 años de prisión.

En esa sentencia también se había condenado a Nélida Ester Llanos y Gonzalo Leonardo Benítez como partícipes necesarios del delito de privación ilegítima de la libertad agravada, dos hechos en concurso real, a la pena de 13 años de prisión.

Si bien los defensores de los imputados interpusieron recurso de casación en relación a la condena y la fiscal Marina Lara respecto de la absolución de Fernando Rubén Benítez en relación al delito de suministro de estupefacientes a título gratuito, agravado, los planteos fueron rechazados por el alto tribunal provincial, confirmando así el fallo de primera instancia.

Se trata de la macabra familia imputada por el calvario que vivieron al menos dos mujeres en el interior de una vivienda ubicada en Güemes al 3700, donde todos ellos residían.

Cabe recordar que en la jornada de alegatos, la fiscal Marina Lara había solicitado 50 años para Fernando, al considerarlo responsable de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas, abuso sexual con acceso carnal reiterado y tentativa de homicidio en el marco de violencia de género.

Para los otros dos involucrados, en tanto, el pedido era de 11 años y medio, por considerarlos “partícipes necesarios” de los graves delitos ocurridos en el mencionado inmueble.

Aldana García, una de las víctimas de Fernando Benítez y su familia, relató ante el tribunal los tormentos a los que fue sometida en ese lugar.

“(Fernando) Me pegaba todos los días y después me violaba. Me agarraba del cuello para que me quedara quieta. Me violaba con un destornillador y me introducía el palo de la policía y el palo de la escoba”, había revelado la joven durante la instrucción.