Inconvenientes en la comprensión de textos: “Esto no arrancó con la pandemia”

Ayer, el ministro nacional de Educación dio a conocer los resultados de las Pruebas Aprender 2021, con el preocupante saldo de un bajo nivel en la comprensión de textos por parte de los casi 20.000 alumnos de sexto grado que fueron evaluados en establecimientos educativos de todo el país.

El Licenciado Claudio Martini, Inspector Jefe de la Región 22, habló esta tarde con “Nunca es tarde”, programa que se emite por La Brújula 24, respecto de los inconvenientes en comprensión de textos que surgieron como resultado de las Pruebas Aprender 2021 realizadas en casi 20.000 escuelas de todo el país.

El funcionario dejó en claro que la pandemia claramente influyó en la generación de estos inconvenientes en el aprendizaje, pero aclaró que las dificultades vienen desde antes.

“La comprensión de textos y de consignas es una situación que se viene abordando muestra claramente dificultades en la pandemia. Claramente esto no arrancó con la pandemia. En la pandemia se agravó mucho; es una etapa que dejó su huella”, expresó.

Agregó: “Muchas veces he dicho que detrás de cada decisión sanitaria había una decisión pedagógica que era salir a hacer lo mejor que se podía hacer. La mejor clase es la que se dicta. Ahora estamos con presencialidad plena tratando de recuperar al mayor ritmo posible el proceso de enseñanza. Por supuesto que falta un montón”.

Lenguaje inclusivo: “No se puede tomar con liviandad”

En tanto se consultó al Licenciado Martini qué opinión le merece la incorporación del lenguaje inclusivo.

“Hay muchas cosas en revisión. Por ejemplo las prácticas del lenguaje, que son en uso. En mi época no se nos ocurrió el texto inclusivo porque no estaba incorporado y se escucha cada vez con más frecuencia. El texto inclusivo no es algo que se pueda tomar con liviandad. Hay que saber la raíz del texto inclusivo y darle una explicación del género en la práctica del lenguaje. Yo utilizo los y las, pero eso va en cada uno”, definió.