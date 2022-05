Pella: “La exigencia del tenis hace que tu cabeza necesite un respiro”

La vida de Guido Pella dio un giro de 180° en los últimos meses. Sin jugar desde octubre de 2021, sus prioridades cambiaron cuando se enteró, en enero de este año, que se convertirá en padre de Arianna junto a Stephanie Demner, su pareja.

Con la modelo e influencer, el bahiense de 32 años iba a casarse en septiembre de 2020, aunque la pandemia lo impidió. Coronavirus, casamiento trunco, noticia de embarazo, problemas en una de sus rodillas. Demasiadas cosas juntas en tan poco tiempo hicieron que el tenista decidiera parar la pelota y pensar. Y así lo cuenta en una entrevista.

“Este tiempo alejado del tenis lo estoy viviendo bien. Es el primer momento en el que estoy tanto tiempo sin jugar, más allá de lo que pasó en pandemia. La rodilla hacía mucho tiempo que estaba complicada, especialmente desde finales de 2021”, reveló Pella, al inicio de la nota.

Y fue aún más allá: “El dolor era muy recurrente, no me dejaba jugar bien. Mi juego se trata de contraatacar, defender y se me estaba haciendo difícil. Son tratamientos lentos. Cuando intento jugar un poco y exigirme, duele. Por ahí no tanto para la vida normal pero sí para el tenis. Tuve que parar para, al menos, intentar de alargar mi carrera”.

“Mi idea era tratar de parar el año pasado y arrancar bien en 2022 con los torneos de Australia, pero las primeras semanas no me adapté bien al tratamiento, se me hinchaba la rodilla, seguía con mucho dolor. Al mes siguiente me enteré que iba a ser papá y cambiaron los planes”, entendió el jugador surgido en el club Liniers.

Por último, admitió que “tenía que tratar de estar con mi pareja la mayor cantidad de tiempo, dedicarle otro lugar. Estoy en un momento en el que tengo que parar un poco, mi cerebro me pidió eso y estoy tratando de escucharlo por primera vez en mi vida”.

