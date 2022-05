Aníbal respaldó a Guzmán y disparó contra Cristina: “se equivoca al criticar la gestión”

Las disputas internas del Frente de Todos siguen su rumbo y las alianzas se comienzan a solidificar. Así, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a respaldar a Martín Guzmán, luego de las críticas que recibió de funcionarios cercanos a Cristina Kirchner.

“No le falta calle, dejen de joderlo a Martín (Guzmán)”, dijo el titular de la cartera de Seguridad. “Es un gran ministro pero el que toma las decisiones es el Presidente, dejen de joderlo a Martín de una vez por todas”, comentó en diálogo con Futurock.

Asimismo remarcó que “lo hacen con la vocación de pegarle a línea de flotación y que caiga un muñeco que termine haciéndole daño al Presidente, no solucionamos nada”. En otro momento de la entrevista señaló que “Alberto se ganó su lugar a pelear por una reelección”.

Sin embargo, también aclaró que “no puede estar la vida regida por una interna”. En su crítica a las actitudes de algunos funcionarios cercanos a Cristina, Fernández señaló que “se equivocan”. “Porque no puedo salir a decir cuando me parece que hay un error”, comentó, así como sostuvo que “Cristina es el cuadro más importante de los últimos 100 años”.

Las críticas a Guzmán

El viernes pasado Cristina Kirchner aclaró que en el Gobierno “no hay peleas si no debate de ideas”, durante su conferencia en Chaco. Igualmente, marcó sus diferencias con la gestión de Guzmán respecto a la subejecución presupuestaria y planteó diferencias con la base monetaria.

“No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”, remarcó la vice y planteó que “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado en la Argentina”.

Pero Andrés “El Cuervo” Larroque, ministro bonaerense, planteó directamente que Guzmán debía renunciar al cargo y lo marco como el responsable de la situación actual de la economía en Argentina.

Fuente: Perfil