Hebe de Bonafini fulminó a los movimientos sociales: “Un cáncer para la sociedad”

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuestionó duramente a los movimientos sociales y los definió como un “cáncer para la sociedad”.

Durante las actividades por los 45 años de las Madres, de Bonafini afirmó: “Me da mucha vergüenza que haya tantos tipos que viven pobres. Muchas organizaciones sociales sacan a la gente a la calle por beneficio propio”.

En ese sentido, la titular de la organización relató que “el otro día 26 mujeres hicieron una denuncia de cómo les quiere cobrar el Movimiento Evita para sacar este último plan de Albertito (en referencia al presidente Alberto Fernández)”.

“Eso son los movimientos sociales: lo único que hacen es garronear para ellos. Son un mal, un cáncer para la sociedad”, aseguró Hebe.

Las críticas al jefe de Estado

La titular de Madres de Plaza de Mayo aprovechó la oportunidad para enviar fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández, puesto que lo acusó de “hacerle creer a los vulnerables que su único derecho es la sopa y se olvidaron de que su único y mayor derecho es el trabajo”.

De esta manera, de Bonafini denunció que Fernández mira hacia otro lado “mientras miles de niños pasan hambre en Argentina”, por lo que llamó al presidente a escuchar “la palabra de los que menos tienen”.

“¿Él se cree que porque se junta con los ricos va a ser como ellos? Ya es como ellos, piensa solamente en la plata, en los ricos y en los de arriba. Los de abajo no contamos”, señaló la titular de la organización.

Así, continuó: “El que no hace política y no lucha es un débil, como el que no come porque la política alimenta las ganas de pelear y la lucha te concentra en las cosas más importantes de la vida”. En ese sentido, expresó que “lo más importante de la vida tiene que ser la igualdad, que la igualdad sea verdad”, razón por la cual convocó a hacer “niños felices”.

En medio de la interna entra entre La Cámpora y el Frente de Todos, de Bonafini cerró: “Tenemos que ser capaces de hacer lo que no hicimos cuando vino Néstor y Cristina, cuando no lo hicimos porque teníamos todo y nos pasaron por arriba, porque olvidamos que la lucha es todos los días”.

Fuente: Perfil