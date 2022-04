Pasajeros denuncian robo de valijas y piden que la empresa se haga cargo

Una situación que cuenta con varios antecedentes en el pasado se volvió a producir días atrás, dejando como damnificados a, al menos, seis pasajeros de una empresa de micros de larga distancia, los cuales aseguran que les robaron su equipaje.

Alfredo Rossi es el padre de una de las víctimas y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, contó lo sucedido, apuntando contra la firma Jetmar: “Fue el jueves 7 de abril, en el servicio conocido como ‘lechero’ de 21:05. Despachamos las valijas, ella se iba a cursar Psicología a La Plata”.

“Cerraron las compuertas, el micro salió y hasta que alrededor de las 0:15 me llama mi hija y me dice que estaban varados, que los iban a trasbordar a otro micro pero que le habían robado la valija más grande, con toda la ropa de invierno, mucha a estrenar, y elementos de computación”, enfatizó, Rossi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Sobre el breve derrotero hasta que se descubrió el ilícito, aclaró: “No hablé con los choferes pero, aparentemente, en Punta Alta subió una persona, en Cabildo no ascendió ni descendió nadie. Después el colectivo paró definitivamente en la ruta a la altura de Frapal, pese a que habían frenado kilómetros antes porque habían detectado alguna avería. Llegó otro micro para que la gente de Pringles suba, luego viene uno de Plusmar que levanta al resto. Ahí detectó el faltante”.

“Hasta ahora no tenemos respuesta de la empresa, son seis las valijas las que robaron, a una chica le robaron toda la ropa térmica porque es atleta. Sé que el equipaje no va a aparecer, fuimos a Defensoría del Pueblo local y provincial, hicimos la denuncia en la CNRT y la OMIC. La valija la perdieron ellos, no puedo gastarme 100 mil pesos para reponer la ropa de mi hija”, finalizó.