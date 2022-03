El dueño del avión sanitario contó cómo será el traslado de Darian

Oscar Gerk es el dueño del avión que está yendo a buscar a Darian Stacco –partió hoy-, uno de los dos bahienses que se accidentó días atrás en México y que se encuentra en estado delicado.

El empresario, que es oriundo de Bahía y desde hace años radicado en el sur del país, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, y brindó detalles del impresionante operativo sanitario que se está llevando adelante.

“Despegó mi hijo a las 6, yo estoy levantado desde las 4 porque fuimos todos los del equipo para ver que todo salga bien. Para en Iquique –Chile– para una escala técnica, de ahí a Ecuador y luego directo a Cozumel. De hecho mi hijo ya fue a Nicaragua a buscar pacientes en este mismo avión”, comentó.

Y agregó: “Yo soy de Bahía Blanca, de la zona de Coronel Suárez, y trabajé en el Dique. Después me fui al sur, pero tengo un departamento en Soler 50. Tengo aviones, fui jefe de producción de la fábrica Grundig, y me dediqué a volar. Fui a las Malvinas a poner la bandera en el cementerio”.

Consultado respecto de cómo se enteró de lo que estaba pasando con los jóvenes heridos, explicó que “mi prima, Laura Gerk, publicó el pedido para recaudar, y entonces le pedí a mi hermano, que está ahí en Villa Rosas, que me consiga el teléfono de la mamá. La contacté y nos pusimos a trabajar para que salga todo adelante”.

“Es admirable la colaboración de la gente de todo el país, aunque lo de Bahía Blanca fue impresionante”, dijo.

“Ayer y anteayer estuve permanentemente al teléfono para generar todos los permisos de sobrevuelo de los países que teníamos que cruzar para llegar a México. Son 72 horas para hacerlo –permisos-. Nos dio una mano Cancillería y el trabajo de Daniel en la parte de Operaciones que estuvo toda la noche a full”, aseveró Herlk.

Y siguió: “Tengo fe de que Darián va a llegar bien acá y que festejaremos todos juntos. Desafortunadamente la chica –por Luz Arias– no pudo venir en este vuelo. El avión tiene una sola camilla, los mecánicos habían estado acomodando las sillas como para poder traerla, pero el post operatorio no lo permite. El que más grave está es el chico”.

La nave

“Es un Learjet fabricado por Bombardier, que la empresa lo adquirió a Swiss Medical. De esos tenemos tres, de hecho otro se fue anoche a San Pablo a buscar a otro paciente. Es una terapia intensiva en vuelo. Arriba va piloto y copiloto, médico y enfermero, que son de Buenos Aires. Además, contamos con una psicóloga que está haciéndole el apoyo a la familia permanentemente”.

El tiempo

“El vuelo va a tardar unas 12 horas por las escalas técnicas, llegará más o menos a las 19 hora argentina. La tripulación tiene que descansar 14 horas por normativa. Es decir que mañana, entre las 10:30 y 11, despegarían y llegarían alrededor de las 12 de la noche”.

La familia de Darian

“La madre es un ejemplo, la fuerza que le puso, las ganas, no se quebró en ningún momento y creo que hay que felicitarla. Me conmovió por la fuerza que tiene toda la familia, los hijos, trabajando todos. La verdad que es muy lindo. Ellos lo van a estar esperando en el hospital. Yo les ofrecí traerlos en avión pero me dijeron que venían en auto porque preferían tener movilidad en Capital”.