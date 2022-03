Gobernadores respaldaron la aprobación del acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes en la Casa Rosada con gobernadores y vicegobernadores que, tras un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrieron a la Cámara de Diputados para exponer en el plenario de comisiones que analiza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según informaron fuentes oficiales, del encuentro -que se desarrolló en el salón Eva Perón- participaron los mandatarios Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Omar Perotti (Santa Fe).

También estuvieron presentes los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Eugenio Quiroga (Santa Cruz).

Luego de este encuentro, los mandatarios provinciales fueron recibidos por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La reunión con Manzur, que los acompañó hasta el Palacio Legislativo, forma parte de las “acciones del Gobierno Nacional para generar los consensos necesarios para avanzar en la aprobación del acuerdo con el FMI”, se indicó oficialmente.

El mensaje hacia adentro de Gerardo Morales

Uno de los más elocuentes fue el mandatario radical Gerardo Morales, quien expresó: “Hay una posición unánime de todos los gobernadores de ‘no’ al default, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el concepto de honrar las deudas y de la continuidad institucional. En el marco de esa continuidad, abordar los temas y resolver los temas con la máxima responsabilidad posible. Estoy convencido de que acá van a surgir los mecanismos para que la Argentina tenga ley. Tenemos que salir con ley, con la aprobación del acuerdo”.

En la misma dirección, el gobernador jujeño manifestó: “La gente está harta porque no ve una reacción de la política que tenga que ver con resolver los problemas concretos de la gente. Lo que esta pasando acá es la fiel expresión de que en términos de políticas públicas tenemos que tener la capacidad de lograr acuerdos aun en el marco de las disidencias. Es cierto, la deuda la tomamos nosotros, me hago cargo. Del mismo modo, algunos sectores del Gobierno no dejan de ver que ya la actual gestión viene generando 65 mil millones de dólares de deuda. En el tema de la deuda debe haber muy pocos que se salvan de los que están acá. Tenemos responsabilidad el peronismo, el radicalismo, el frente de todo, juntos por el cambio, el PRO”.

Por su parte, Gustavo Bordet recordó que “no fue nuestra gestión la que tomó este endeudamiento”, pero remarcó la necesidad de “encontrar una solución, para que el país pueda tener un futuro de desarrollo y las condiciones para honrar las obligaciones que otros asumieron”. Asimismo opinó que “es el mejor entendimiento al cual se pudo arribar” y que “a diferencia de lo que había exigido el FMI en otras ocasiones, es de factible cumplimiento”.

Fuente: Télam e Infobae