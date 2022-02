Denunció que le vaciaron la cuenta dos veces y le exige al banco que se haga cargo

Diego Ruda sufrió una doble estafa con la tarjeta de débito del Banco Hipotecario.

Tras una primera defraudación, el bahiense sufrió un segundo despojo del dinero que tenía depositado en la cuenta a su nombre en esa entidad crediticia, y hoy decidió hacer pública la situación que le acarrea además del perjuicio económico una serie de trastornos en el pago de servicios.

“Son más de 140.000 pesos en tres transferencias que se realizaron de madrugada el 3 de febrero. Ya hice las denuncias en el banco y en la OMIC, pero me adelantaron que no me van a devolver nada porque el banco se considera ajeno de responsabilidad”, indicó Ruda al móvil de “Vive cada día”.

“Obviamente voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, anticipó en la charla con La Brújula 24.

“Hoy fui al banco y vi que tenía la cuenta bloqueada. Cuando pido los movimientos del mes, compruebo la segunda estafa. A mí esto me hace un agujero”, aseveró.

“Alguien tiene mis datos de la tarjeta de débito. Si le tengo que hacer juicio, lo voy a hacer. Espero que se hagan cargo porque están dañando a mucha gente”, concluyó.