El drama de Mariana: “El fuego arrasó con todo lo que teníamos, necesitamos ayuda”

Mariana Ham siente una profunda tristeza, mezclada con bronca e impotencia luego de que anoche se produjera el voraz incendio de su vivienda ubicada en el corazón del barrio Villa Delfina.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, describió sus sensaciones: “Estábamos yendo al parque y nos llamaron para avisarnos que se estaba prendiendo fuego la casa. Cuando llegamos ya nada se podía hacer. Nos quedamos con lo puesto, perdimos todo”.

“Trabajo como empleada doméstica dos veces por semana y hago cosas para vender. Mis hijos tienen 16, 12, 8 y 6 años”, sostuvo la mujer, en su charla con el móvil del programa “Bahía Hoy”.

Además, enfatizó que “todos los muebles eran de madera y ya no hay nada, era una casa que estaba levantando, revocando y colocando una puerta que era usada, pero ahora nos pasa esto”, al tiempo que añadió que “por el estado de las calles se le complicó llegar a los bomberos”.

“Desde ayer estoy en contacto con Acción Social del municipio, la nena más grande está muy afligida con este panorama y a los más chicos no los traje para que no vean esto. A la gente le pido que me ayude como pueda en la casa de mi papá, Catamarca 1924 o bien al teléfono 291-5349931”, cerró, con lágrimas de dolor en sus ojos.